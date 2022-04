Mira cómo ha cambiado Fabiola Mayerling, antagonista de “María Mercedes”

Además de sus entrañables protagonistas, la telenovela mexicana María Mercedes contó también antagonistas que lograron clavarse para siempre en la memoria de los televidentes.

Entre estos, se encuentra la recordada Fabiola Mayerling San Román, una de las rivales de la heroína de la historia, María Mercedes Muñoz, por el corazón del galán Jorge Luis del Olmo.

En el melodrama, estrenado en 1992, esta villana es la refinada y controladora prima de Diana San Román, la primera esposa del protagonista, quien fue asesinada tras su boda.

Dentro de la trama, esta psicóloga comienza a mostrar interés romántico en el viudo de su prima luego de que este va a visitar a los padres de su fallecida esposa en Guadalajara.

Fabiola en "María Mercedes" | Captura video

A partir de entonces, Fabiola comienza su agresivo plan de conquista, regresa a la capital con Jorge Luis para quedarse en la mansión familiar y despierta los furibundos celos de “Meche”.

Detrás de esta antagonista en esta producción de Televisa estuvo impecable Diana Golden. En aquella época, la estrella nacida en Colombia ya tenía un periodo destacando como actriz.

Desde entonces, han transcurrido casi tres décadas en las que la vida de la histrionisa y su hermosa imagen, naturalmente, ha cambiado.

El aspecto ahora de Fabiola de María Mercedes

En la actualidad, Diana Goldenberg Jiménez -su nombre completo- tiene 56 años, el paso del tiempo la ha beneficiado pues se ve mejor que nunca y continúa construyendo su carrera.

Tras su inolvidable participación en María Mercedes, la estrella prosiguió indetenible expandiendo su trayectoria con actuaciones en proyectos para todos los escenarios posibles.

En la televisión, desde la última vez que encarnó a Fabiola Mayerling, la artista ha formado parte del elenco de nada más y nada menos que 44 producciones en total, según Imdb.

El bienamado (2017), Médicos, línea de vida (2019-2020), Falsa identidad (2021) y, más recientemente, Mi fortuna es amarte (2021-2022) son algunas novelas en las que ha actuado.

Por otro lado, en el cine, también ha interpretado toda clase de personajes en un sinnúmero de proyectos cinematográficos, como Guatemala 1982 (2018) y Soy de rancho (2019).

Mientras, en el teatro, ha demostrado su incuestionable talento artístico y entrega a su profesión en diferentes puestas en escenas, tales como la obra Vivos muertos.

La vida íntima actual de Diana Golden

En cuanto a su vida personal, la hermana del cantante fallecido Óscar Golden es hermética, pero actualmente parece estar felizmente soltera, dedicada a su trabajo y a sus mascotas.

A lo largo de su vida, estuvo casada cinco veces, pero no tuvo hijos con ninguno de sus exesposos. Al respecto, la artista se abrió en una entrevista a Gustavo Adolfo Infante en 2020.

“Cuando pude no quise, porque quería hacer una carrera. Cuando quise, que tuve una relación de tres años justamente no con alguien que me casé, intentamos y no se pudo”, confesó.

En la plática para el programa El minuto que cambió mi destino, además comentó que para poder embarazarse debía someterse a una inseminación asistida.

No obstante, aseguró que “nunca ha sido de hacer cosas que vayan en contra de la naturaleza”. A causa de este y otros motivos, se renunció a la idea de tener descendientes.

“No se dio y tampoco fue mi hit en la vida. Entonces se me pasó el tiempo y cuando yo quise, ya no pude y después me relajé”, concluyó.

De su vida actual y su sempiterna belleza, la también escritora y activista por los derechos de los animales da cuenta en su perfil en Instagram, en donde tiene más de 10 mil seguidores.