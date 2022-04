Kourtney Kardashian revela el lado oscuro de su tratamiento de fertilidad

Kourtney Kardashian está viviendo una de las mejores etapas de su vida, pues no solo está en puertas de casarse con Travis Barker sino también de concebir al que sería el primer hijo de la pareja y el cuarto en su cuenta personal.

La famosa ya trajo al mundo previamente a Mason, Penelope y Reign, producto de su relación de una década con Scott Disick, sin embargo, se dio una nueva oportunidad en el amor al lado del baterista de Blink-182.

La ilusión la ha hecho decidir pasar por el altar por primera vez en su vida y buscar otro pequeño a los 43 años, cuestión que la llevó a apostar por un tratamiento de fertilidad para lograrlo por la vía natural que no ha sido nada fácil.

Kourtney Kardashian reconoció que el descontrol de sus hormonas la ha llevado a tener episodios de depresión y también a aumentar de peso

Por esta razón, le resultan “insensibles” las críticas que recibe a través de las redes sociales por los cambios en su figura, que han sido parte del proceso de fecundación in vitro, explicó Quién.

“Todo el mundo está en plan: ‘Kourtney está embarazada, Kourtney ha ganado mucho peso’, en las redes sociales. Me parece de mal gusto que la gente comente en esos términos sin saber lo que los demás están pasando. La medicación que me han dado me ha hecho entrar, literalmente, en la menopausia”, aseveró.

La empresaria sabe que de por sí el proceso es difícil, pero peor aun cuando se es una figura pública porque constantemente está bajo el escrutinio de la audiencia. “No ha sido la experiencia más increíble”, indicó.

No obstante, la socialité dejó claro en el pasado que si no prospera la concepción en su cuerpo, no se va a cohibir de buscar un vientre en alquiler, como ya hizo en otras oportunidades su hermana, Kim Kardashian.