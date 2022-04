Karol G se atrevió a hablar en portugués y divirtió a los fans: “Eso fue portuñol”

Si hay algo que Karol G ha demostrado en su carrera profesional es que le mete a todo y sin temor a hacer el oso. La cantante apareció recientemente en Instagram hablando en portugués, un inédito idioma que se atrevió a probar en motivo de promocionar su nuevo tema Provenza.

La artista de 31 años, que realmente se llama Carolina Giraldo Navarro, ha estado muy activa en el plano musical. Hace algunos días participó en el Festival de Música y Artes de Coachella, en California, donde la partió con el tema Mamiii, junto a Becky G.

Así le fue a Karol G hablando en portugués

“Recordé que este año no he sacado música y me animé”, escribió la cantante para el video donde está tomando el sol y escuchando el nuevo sencillo, que oficialmente lanzó este jueves.

El videoclip estuvo dirigido por Pedro Artola y en la temática se aprecia a Karol G tomando el sol en un día de playa junto a un grupo de mujeres.

Y para darle promoción al tema, la también intérprete de 200 Copas se arriesgó a hablar el idioma para su público portugués y brasileño. La traducción en español es: “‘Provenza’ sale hoy y estoy muy feliz. Gracias por todo el amor. Besos y nos vemos pronto”.

La cuenta @rastreandofamosos, dedicada a la farándula colombiana, se divirtieron con la ocurrencia de Karol G y dejaron todo tipo de comentarios. Algunos afirmaron que ese portugués con el paisa suena muy sexy y otros aseguran que no está tan lejos de hablarlo bien.

“Brasil te ama Karol G”, “la suya por si acaso”, “ella me representa en las clases de inglés”, “eso es portuñol”, “¿obrigado?”, “Jajaja ese portugués mezclado con su acento paisa suena muy bien parce” y “bella, la amo, siempre esforzándose”, son algunas de las reacciones que dejaron los fans.

Hablando inglés no le fue muy bien

La artista sabía la idea de su mensaje, pero se notaron algunos inconvenientes para su pronunciación y selección de las palabras. Por un momento debió optar al español, pero afortunadamente estaba con su hermana y se apoyaban en la escena.

«Tú necesitas ‘Inglés Sin Barreras’», fue uno de los comentarios expuestos en Twitter. «Que haga el curso de ‘Open English», expresó otro usuario mofándose de la reggaetonera de 29 años. «Le quiero descifrar, pero no puedo» y «Habla español, por favor» se sumaron a las negativas reacciones.

Sin embargo, no todas las respuestas estuvieron en su contra. Algunos de los más fieles seguidores defendieron a Karol G afirmando que la intérprete de Casi Nada «por lo menos habla inglés y sabe cómo defenderse». Otro usuario señaló que no tiene por qué hablarlo perfectamente y que sienten envidia por ella.