Amor de madre: el tierno video que Aida Merlano le dedicó a su hija Aida Victoria

Para nadie es un secreto que la relación entre Aida Merlano y su hija Aida Victoria es fabulosa. Y así lo evidenció la mujer en sus redes sociales, al publicar este viernes 22 de abril un tierno video dedicado a su hija y que a más de uno le robará una lágrima.

Cabe destacar que la famosa decidió desactivar los comentarios en el material, a modo de preservar la armonía de su intención y escapar de los posibles ‘haters’ que aparezcan para intentar dañar el gesto de madre.

El tierno video que Aida Merlano le dedicó a su hija

Con fotos en distintas épocas y escenarios, la influencer armó un video repleto de transiciones donde destaca los momentos donde están juntas o bien los logros y anécdotas que acumula su hija.

“REINA DE MI VIDA. Hoy quisiera en pocas palabras expresarte todo lo que guardo en mi corazón para ti”, parte diciendo para el registro audiovisual que ya suma más de 15 mil ‘likes’.

Además de desearle que sea feliz en todo lo que se proponga en su vida, también le agradeció, Aida Merlano afirmó: “Admiro tu inteligencia, tu personalidad tan arrolladora, tu capacidad de enfrentar los problemas y reponerte de las adversidades”.

Y en una de sus expresiones finales, enfatizó: “Desde lo más profundo de mi ser te confieso una vez más que me siento muy orgullosa de ser tú madre”.

La joven Aida Victoria Merlano, que recientemente estuvo involucrada en la polémica “ruptura” de Yeferson Cossio y Jenn Muriel, no tardó en dejar un comentario de agradecimiento para su mamá. Se nota que la modelo quedó derretida de amor.

“Ay ma! 🥺 nunca te había visto hacer una cosa tan dulce ❤️ te amo tanto! Y me llena tanto el corazón que hables de esa manera 🙊 Gracias por hacer esto por mí”, expreó en el hilo de mensajes.

La caída de Aida Victoria Merlano por las escaleras

¡Un verdadero totazo! Así es como describió Aida Victoria Merlano una reciente caída que sufrió en su propia casa. El hecho habría sido tan aparatoso que no solo pudo haberle provocado una fractura, sino también dejarla sin su celebración de cumpleaños.

Según relata la propia influencer, el incidente ocurrió en las escaperas de su casa. Al parecer iba apurada y resbaló en el quinto escalón, haciéndose un daño que pudo haber sido peor.

Desde las historias de Instagram y aún secándose las lágrimas, la joven detalló: “Casi se me arruina mi cumpleaños. Venía corriendo por las escaleras en medias y me resbalé como desde el quinto escalón, o sea no sé cómo no me fracturé”.

Durante el video, Aida Victoria Merlano añadió una pequeña imagen en la que sostiene una roca grande “¿Están viendo esta piedra de aquí? Eso me recibió en la bajada”, dijo. Y acotó también: “Luego que se me pasaron los nervios pensé que estaba exagerando”.

En otro registro audiovisual, ya más calmada, la modelo continuó hablando sobre su aparatosa caída.

“No saben el sofoco que yo pasé. O sea es que mi escalera no tiene baranda, entonces también tuve esa sensación como de tirar a agarrar algo y no hay nada y te vas. Aparte caí sentada y me deslicé desde ese escalón donde caí al de abajo y la piedra estaba ahí”, relató Aida Victoria.