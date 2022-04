Mira por qué ‘Pálpito’ está captando la atención de todos en Netflix

Una innovadora propuesta está captando la atención de los amantes de las telenovelas en Netflix. Se trata de ‘Pálpito’, una serie que bien registra el drama, el amor, así como la temática del tráfico de órganos, de una forma muy visceral e impactante.

Y es que esta producción que fue escrita por el venezolano Leonardo Padrón, estaba siendo muy esperada, sobre todo porque él se ampara bajo el estilo de su trayectoria en telenovelas para dar rienda suelta a una propuesta mucho más ambiciosas, universal o si se quiere arriesgada, pues no busca mostrar una realidad, sino contar una trama diferente y dispuesta a impactar, como lo ha hecho hasta ahora, a pocos días de su estreno que se realizó el pasado 20 de abril de 2022.

Además, esta historia sorprende por la calidad de sus interpretaciones, así como su hilo conductor en el que se evidencia cómo un hombre busca venganza tras la muerte de su esposa a quien le robaron su corazón y cómo una chica recibe éste órgano sin saber que hubo tras su operación. Sin duda, una serie digna de ver.

Razones para no dejar de ver ‘Pálpito’, la serie que está captando la atención de todos

La sinopsis de ‘Pálpito’ describe lo siguiente: “Un hombre empeñado en vengarse de la organización de tráfico de órganos que asesinó a su esposa se involucra por casualidad con la mujer que recibió su corazón”. Esto de inmediato impacta y hace que le público tenga todo el interés en conocer qué es lo que realmente pasará con esta pareja que llega a unirse a través de una conexión especial que se da luego de este polémico trasplante.

Por eso, si eres uno de los que se quedó desde ya “enganchado” con parte de las características o adelantos que se ha dado sobre esta serie, no dejes de ver las razones para no perdérsela y recomendarla a quienes aman el drama o las telenovelas:

Posee un estilo auténtico que ha hecho exitosas a las telenovelas: Sin duda, el sello de Padrón está presente en esta producción de inicio a fin. Aquí la incertidumbre se deja colar entre las escenas más emocionales, insospechadas y todo lo que tiene que ver con el origen de esta unión que se da sin saber todo el dolor que hay detrás de un hombre que perdió a la mujer que amaba. Además, se hace especial énfasis en cómo a través de este trasplante, la mujer que lo recibe comienza a acercarse al protagonista sin saber que de una u otra forma hay algo que los lleva a acercarse. Y lo mejor, el final es insospechado.

Fue grabada bajo un estilo muy cinematográfico: Aquí se cuidaron todos los detalles que van desde la ambientación, iluminación, así como la fotografía, todo bajo una óptica muy profesional que le aporta valor y credibilidad a la temática que se aborda en esta historia.

Toca temas sensibles: El tráfico de órganos, así como la desarticulación de bandas, cómo enfrentarlas y cómo dejar que esto no afecte una nueva relación, no fueron temáticas fáciles de abordar, pues no se quería caer en críticas, sino en una ficción bien lograda y que todos quedaran satisfechos con lo mostrado en pantalla, porque la finalidad es entretener.