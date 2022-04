Aida Victoria Merlano se cayó por las escaleras, pero usuarios la llaman “exagerada”

¡Un verdadero totazo! Así es como describió Aida Victoria Merlano una reciente caída que sufrió en su propia casa. El hecho habría sido tan aparatoso que no solo pudo haberle provocado una fractura, sino también dejarla sin su celebración de cumpleaños.

Recordemos que el próximo 20 de mayo cumplirá 23 años, en una fiesta que ha promocionado desde hace varios días. Sin embargo, afortunadamente todo quedó en un susto, aunque se ganó un fuerte moretón en la parte trasera de su cuerpo.

Según relata la propia influencer, el incidente ocurrió en las escaperas de su casa. Al parecer iba apurada y resbaló en el quinto escalón, haciéndose un daño que pudo haber sido peor.

Aida Victoria Merlano cuenta cómo fue su caída por las escaleras

Desde las historias de Instagram y aún secándose las lágrimas, la joven detalló: “Casi se me arruina mi cumpleaños. Venía corriendo por las escaleras en medias y me resbalé como desde el quinto escalón, o sea no sé cómo no me fracturé”.

Durante el video, Aida Victoria Merlano añadió una pequeña imagen en la que sostiene una roca grande “¿Están viendo esta piedra de aquí? Eso me recibió en la bajada”, dijo. Y acotó también: “Luego que se me pasaron los nervios pensé que estaba exagerando”.

En otro registro audiovisual, ya más calmada, la modelo continuó hablando sobre su aparatosa caída.

“No saben el sofoco que yo pasé. O sea es que mi escalera no tiene baranda, entonces también tuve esa sensación como de tirar a agarrar algo y no hay nada y te vas. Aparte caí sentada y me deslicé desde ese escalón donde caí al de abajo y la piedra estaba ahí”, relató Aida Victoria.

En ese segundo video compartió otra pequeña imagen donde se ve el moretón que le quedó tras el incidente. ¡Auch!

Pese a su fuerte caída y los detalles que decidió revelar, los usuarios en redes sociales afirmaron que Aida Victoria Merlano no solo la llamaron “exagerada”, sino que aseguraron que sería una excelente actriz en La rosa de Guadalupe.

Otros internautas también señalaron que lo sorprendente no es la caída, sino el hecho de haber tomado el teléfono y grabarse aún con lágrimas en los ojos. Esto dijeron en los videos:

“Lo berraco es que en ese momento tenga cabeza para coger el móvil y grabarse chillando. Sinceramente esta gente no está bien”, “ntre esta chica y la Epa no sé quién es más llorona”, “Dios mío, Victoria Rufo le quedó en pañales, qué mujer pa dar lora”, “qué drama” y “qué show”.