Mira cuánto han cambiado los mellizos de Victoria Ruffo

La actriz Victoria Ruffo sigue montada en una ola de buenos comentarios, no solamente por sus recientes apariciones en las que aparece bailando a su manera en Tik Tok, sino por su hermosa familia.

Resulta que hace poco la llamada “Queen de las telenovelas” se dejó ver muy al calor de su familia, ya que su retoño mayor, José Eduardo Derbez estuvo de cumple, y la ocasión fue propicia para reunirlos a todos.

Junto a Vicky en foto inédita

Ruffo subió a su cuenta en Instagram la instantánea en la que aparecen muy juntitos Vicky y José Eduardo. La adolescente disfrutó el momento para felicitar a su hermano mayor y su mamá fue feliz al fotografiarlos.

Como se sabe, la intérprete de exitosas telenovelas como “Corona de lágrimas” y “La Madrastra” se casó en el año 2000 con el político Omar Fayad, con quien tuvo a los mellizos Vicky y Anuar, hermanitos menores de José Eduardo, hijo del productor y actor Eugenio Derbez.

Victoria o Vicky, como también se le conoce, ya ha terminado sus estudios de educación media y se alista para su futuro profesional. Hasta ahora la joven de marcados rasgos árabes (muy similar a su línea paterna) no se ha vinculado con el mundo del espectáculo, pero no se descarta que tenga alguna intención ya que por su lado materno tiene ejemplo de sobra.

Por lo pronto se deja ver en su núcleo familiar y luciendo siempre muy bien vestida y de vez en cuando, presumiendo costosas joyas.

Más alto que José Eduardo

Con 18 años, los mellizos Fayad se ven mucho más creciditos, de hecho, Anuar se ve más alto que José Eduardo y hasta pasado de peso, al menos así se ve en la foto de El Heraldo de México.

La reunión fue el pasado 14 de abril para festejar los 30 años de José Eduardo y en ese contexto Ruffo compartió con Paola Dalay, su nuera, con quien al parecer no tiene mucho contacto.

Cabe recordar que el protagonista de la serie ‘Mi tío’ confesó que las mujeres convivían muy poco, pero eso debido a que la relación entre él y su mamá es especial.

“Yo las presenté una vez. Sabes qué pasa, que siempre que veo a mi mamá voy a su casa, nos ponemos a ver películas, nos acostamos en la cama a echar chisme, ponemos videos de YouTube y pues no voy a llegar de, ‘Ponte en medio, de mi mamá y de mí, vamos a ver’ pues no”, dijo el actor, según citó Fútbol Radiofórmula.

Por su parte, Paola Dalay, quien es influencer y modelo, dijo que nunca pensó en que podía llegar a ser pareja de José Eduardo. El medio citó que Dalay lo conoció a través de un mensaje en redes sociales. “Su fan no era, pero sí lo ubicaba, todo empezó porque me contestó una historia y ya de ahí empezamos a hablar. Me sentí súper nerviosa y emocionada porque jamás pensé en conocerlo y menos ser su novia”, afirmó.

