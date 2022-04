Johnny Depp busca no repetir el patrón de violencia con sus hijos y luchará para limpiar su imagen

Johnny Depp es padre de Lily-Rose y Jack, de 22 y 20 años respectivamente, fruto de su relación con su expareja Vanessa Paradis por quienes lucha para que se conozca su verdad y no queden empañados con su situación.

En medio del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard por difamación, se ha podido conocer la violencia a la que fue sometida el actor desde pequeño por parte de su madre, Betty Sue.

El actor confesó haber sufrido abusos constantes como azotes con un cinturón o con sus zapatos, un trauma que lo llevó a consumir drogas desde los 11 años, cuando robaba las medicinas de su madre, hasta el punto de que a los 15 “ya había probado todas las drogas que conocía”.

“Nunca ha sido por el efecto festivo (...). Era por tratar de calmar las cosas internas que pueden plagar la mente de alguien que ha experimentado un trauma”, justificó. — Johnny Depp

Johnny Depp y sus lecciones como padre

El protagonista de ‘Piratas del Caribe’ ha demostrado ser un buen padre al mantener alejados a sus hijos de la violencia que sufrió el de niño y ahora luchar por limpiar su imagen frente a ellos.

Johnny Depp, ahora, declarando en el juicio contra Amber Heard: "Fue muy extraño cómo pasé de ser Cenicienta a ser Quasimodo, en segundos. No merecí lo que me pasó en estos 6 años. Ni yo, ni mis hijos, ni la gente que creyó en mí".pic.twitter.com/Z4p2WBejS7 — Pablo Planovsky (@PabloPlanovsky) April 19, 2022

“La noticia de sus acusaciones había calado en la industria y luego se abrió camino a través de los medios y las redes sociales se volvió un tema global (...). Como sabía que no había nada de verdad en ello, sentí que era mi responsabilidad defenderme, no solo por mí en ese caso, sino también por mis hijos. Simplemente (la información) siguió multiplicándose, siguió haciéndose más y más grande (...). Quería limpiar a mis hijos de esta cosa horrible que tenían que leer sobre su padre, que no era cierto”, dijo tras ser acusado por violencia física y sexual por su ex esposa. — Johnny Depp

El actor reconoció que ser parte de este juicio era muy difícil para él, debido a que siempre le había gustado ser reservado con su vida personal, sin embargo, añadió que está “obsesionado con la verdad”.

“Siempre fui una persona muy reservada, así que para mí subir aquí al estrado frente a ustedes y revelar la verdad expone esa parte. Es desafortunado que esto no solo me esté exponiendo a mí, está exponiendo a mi familia y está exponiendo a la señora Heard. Esto nunca tuvo que ir en esta dirección. Pero no puedo decir que estoy avergonzado, porque sé que yo estoy haciendo lo correcto”, enfatizó. — Johnny Depp

Recordemos, que tras separarse de Heard y perder un juicio por difamación contra el diario británico The Sun, en el 2020 y que lo catalogaba como un “marido violento”, Hollywood lo desterró y le cerró todas las puertas para que regrese a la actuación.

“Han sido seis años de tiempos difíciles para mí. Es extraño cuando un día eres Cenicienta, por decirlo así, y luego en 0.6 segundos eres Quasimodo. No me merecía esto, ni mis hijos, ni las personas que han creído en mí todos estos años. No quería que esas personas creyeran que había hecho algo malo, que les había mentido o que era un fraude. Me enorgullezco de la honestidad. Me enorgullezco de la verdad, eso es lo único que me interesa. Las mentiras no te llevarán a ninguna parte”, dijo. — Johnny Depp

El actor pide a su expareja 50 millones de dólares por daños y perjuicios durante el juicio, que arrancó el pasado lunes 11 de abril, y que podría tardar aproximadamente seis semanas.