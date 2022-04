Isabella Camil y Ludwika Paleta derrochan sensualidad con bikini de animal print perfecto para mayores de 40

Isabel Camil (53) y Ludwika Paleta (43) dejaron claro que los estampados de animal print son para las mujeres de cualquier edad, en especial para quienes tienen más de 40 años.

Los estampados de leopardo son considerados de los más atrevidos, por lo que muchas mujeres maduras los esquivan por considerar que no son apropiados para su edad.

Sin embargo, algunas famosas han apostado por ellos para lucir más guapas y seductoras.

Isabel Camil y Ludwika Paleta y sus bikinis de animal print

Las actrices han causado sensación en sus cuentas en Instagram al posar con coquetos bikinis, perfectos para llevar a la playa o a la piscina en estos días calurosos.

Camil derrochó su buen gusto al aparecer con el bikini de leopardo que combinó con un kimono de playa y un enorme sombrero de palma en color rojo.

Isabella Camil derrochó su belleza. Foto: Instagram

“Ayer en la noche me vino a visitar David @davidsilva_mx A mi sorpresa llego con manos llenas, un kaftan y un sombrero de palma color coral que siempre siempre siempre le he chuleado en sus posts. Me hiciste feliz @davidsilva_mx Gracias por mis tesoros”, fueron las palabras con las que la actriz y modelo compartió la publicación.

El post se llenó rápidamente de elogios por parte de sus seguidores quienes aplaudieron su despampanante figura a sus 53 años.

De otro lado, Ludwika volvió a cautivar con su belleza, con el traje de baño de animal print pero con colores negro, rosa, verde y amarillo.

“Me encantaría estar ahí…. pero no estoy #playa #vacaciones #felicidad #naturaleza #myhappyplace”, escribió la actriz para acompañar la imagen, dejando ver que ya regresó a la ciudad después de unos días de descanso en familia.

Como era de esperarse Ludwika, quien suele mostrar a sus fans parte de sus vivencias, recibió más de 600 comentarios y 80 mil 800 “me gusta”.