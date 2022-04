Anne Hathaway muestra cómo lucir un blazer como un vestido y lucir verte elegante

Anne Hathaway es una de las famosas más admiradas de Hollywood y es que no solo ha interpretado papeles que se ha quedado en la memoria de todos los fanáticos, sino que se ha vuelto un referente de moda.

La actriz siempre sorprende con cada uno de los looks que luce, ya que se caracteriza por sorprender con las tendencias innovadoras que elige para deslumbrar con su propia personalidad.

Desde atuendos clásicos, hasta los más innovadores y coloridos looks han formado parte del estilo de la intérprete, quien suele llevarse títulos de mejor vestida en eventos de alta importancia en la industria del entretenimiento.

En una fotografía de la actriz compartida en redes sociales, se puede ver cómo llevó un estilo que, en la actualidad, es una de las tendencias favoritas para todas las mujeres, ya que se trata de un blazer con estilo vestido.

En la imagen se puede ver que Hathaway lleva esta prenda con marca tres cuarto, cuello en v y cuatro botones abrochados.

Este estilo fue complementado con un reloj en tono negro y detalles en dorado, además de un maquillaje sencillo, pero con labios rojos intensos.

El outfit se convirtió en equilibrio perfecto entre elegancia y sensualidad, debido al corte mini y las tonalidades neutrales del look.

Anne Hathaway también es capaz de llevar los looks más arriesgados

La famosa no solo tiene grandes aciertos de moda con looks que apuntan hacia lo clásico, sino que también es capaz de llevar los mejores estilos con look coloridos y novedosos.

Estos estilos suelen ser parte de las tendencias actuales y así lo demostró la famosa al lucir un jumpsuit.

Esta prenda combinaba varios colores, entre los que destacaba el verde, rosad, amarillo, rojo y naranja con lunares.

La actriz completó el look con una cola de caballo abombada y un fleco abierto que sirvió como el marco perfecto para su rostro.