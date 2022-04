Will Smith habría quedado fuera del podcast de Jada Pinkett durante nueva temporada

La vez que Jada Pinkett Smith engañó a Will Smith con Agust Alsina, amigo de su hijo Jaden Smith. / Foto: YouTube

Jada Pinkett y Will Smith han estado en el centro de la atención pública después de la bofetada que el actor le dio a Chris Rock en la ceremonia de los premios de la Academia.

Con la nueva temporada del podcast de la actriz “Red Table Talk”, el actor parece no estar incluido en las conversaciones que dirige su esposa.

Muchos han cuestionado si la relación que el matrimonio ha sostenido durante años es realmente sana, pues en varias ocasiones han protagonizado conflictos que han salido a la luz.

Infidelidades, falta de apoyo y otros comportamientos que pueden ser considerarse como tóxicos han marcado la historia de la pareja, por lo que las críticas no han faltado.

Jada Pinkett y Will Smith, una pareja que ha enfrentado momentos difíciles

Después del polémico episodio de los Oscar, Jada afirmó que no pidió ser defendida por su esposo y calificó su reacción como un comportamiento excesivo.

Según US Weekly, Jada no respaldó la acción de su esposo y aseguró que es una mujer que puede defenderse.

“Es una mujer fuerte, una mujer con opinión y puede luchar sus propias batallas. Fue en el calor del momento y fue él quien exageró. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él exageró”, reseñó el portal.

Ahora, los nuevos adelantos para la quinta temporada de “Red Table Talk”, Will Smith no estuvo presente en ningún momento, por lo que mucho piensan que no hará apariciones en esta nueva entrega.

El actor aparece constantemente en el show de su esposa, transmitido a través de Facebook Watch, para compartir momentos que ambos han vivido tanto en su matrimonio como en el ámbito profesional.

De hecho, uno de los momentos más icónicos de la pareja fue cuando revelaron que habían estado separados y Jada había tenido un romance con un amigo de su hijo, el rapero August Alsina.