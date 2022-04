La Segura asoma la posibilidad de que le estén haciendo brujería: “Conozco personas cercanas a mí que lo saben hacer”

De que vuelan, vuelan, dicen por allí, y la realidad es que La Segura ha vivido unos meses realmente delicados en cuanto a su salud. Dolores, cirugías, recaídas y la extracción de los biopolímeros son algunas de las luchas de la creadora de contenido, que ya no descarta la brujería de otras personas esté accionada.

A través de sus historias en Instagram, la famosa que realmente se llama Natalia Segura interactuó con sus seguidores y emitió un video en el que afirman que los usuarios le están pidiendo que evalúe la posibilidad. “Segura, evalúalo, porque de verdad marica, quien sabe y están enterrando o te tienen por allá enchuzada o te están haciendo cualquier brujería”, dijo citando a los internautas.

En este sentido, La Segura también aseguró: “Yo les voy a decir una cosa, conozco personas con el corazón para hacer esas brujerías y que incluso han estado muy cerca de mí”.

¿Le están haciendo brujería a La Segura?

Pese a que se trataría de una situación alarmante, la creadora de contenido que ella únicamente confía en Dios. “Yo reprendo todo eso en el nombre poderoso de Jesús”.

Además, dijo que no asistiría a santeros para contraatacar con brujerías. “Yo respeto la religión de cada persona, pero yo en lo personal a la única persona que le pido por mi sanación completa es a Papá Dios”, expresó La Segura.

Y también señaló que el karma podría llegarle a quien esté tratando de dañarla por medio de magia negra y brujerías. “Si eso llegase a ser cierto, porque existe el bien y el mal, pues amigos sería un momento difícil que estoy pasando en mi vida, pero imagínense el karma o la justicia divina que le llegaría a esa persona”.

Finalmente mencionó que se ha sentido “cansada, agotada y harta” con su proceso de recuperación, pero que se siente llena de viida. “El único día que ya no hay esperanza es aquel que ya esté en el cielo, pero mientras yo esté en esta Tierra voy a luchar por estar bien”, aseguró.

Desde los comentarios, algunos usuarios opinaron que está acertada en sus palabras, pero otros indican que la única brujería que le hicieron fue los biopolímeros.

“Tanto encierro le está corriendo la teja”, “toma la oración a Dios, es bueno y fiel”, “bien, Segura, no se saca el mal con mal”, “la gente se burla hasta que le toca vivirlo”, “cuál brujería ni qué cuentos”, “lo que ella está pasando son conscuencias de algo que hizo mal... cuál brujería”, son algunas de las reacciones.

Así quedó La Segura tras la extracción de sus biopolímeros

“Y con ustedes... les presento al culito de gatico. Marica me veo muy chistosita, ay no”, partió diciendo entre risas La Segura al mostrar sus glúteos donde se ve que todavía tiene apósitos.

“Lo primero que les quiero decir es que la apariencia de mi culito aplastadito es lo que menos me importa, en realidad estoy cómoda con eso en el momento que lo que más me importa es la salud”, agregó la influencer.

Natalia contó parte del duro proceso que ha vivido estos meses, pues la primera vez que la operaron su herida se abrió, y meses más tarde sucedió de nuevo y mucha piel muerta se perdió.

Además de eso, contó”Me dio una bacteria, estuve hospitalizada, luego me volvieron a cerrar, luego se volvió a abrir la herida, no sé si porque la bacteria hizo que emanara demasiado líquido, demasiado drenaje, qué sé yo, y cuando hay humedad como que la cicatriz no cierra bien”.