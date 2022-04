La salud de Carmen Villalobos se ve afectada por rodaje de ‘Hasta que la plata nos separe’

Tras su exitoso debut como antagonista en Café con aroma de mujer, Carmen Villalobos aceptó llena de emoción y gratitud retomar el rol protagónico para un nuevo proyecto: la nueva versión homónima de la exitosa telenovela Hasta que la plata nos separe.

Desde hace varios meses, la actriz de 38 años de edad se encuentra inmersa en el rodaje en Bogotá, Colombia, de este proyecto en el que encarna a Alejandra Maldonado, una exitosa ejecutiva de alta sociedad.

“¡Estoy inmensamente feliz de estar en este gran proyecto! Es un gran honor participar por segunda vez y de manera consecutiva en otra gran historia del genio Fernando Gaitán, esta vez como protagonista”, expresó, de acuerdo a People En Español.

Sin embargo, la experiencia de darle vida a este icónico personaje de las telenovelas no solo ha representado todo un reto para ella como actriz, sino también para su físico. Y es que cumplir con las exigencias del papel le han ocasionado problemas de salud.

Carmen Villalobos y las afecciones que desarrolló con su trabajo en Hasta que la plata nos separe

A través de sus historias en Instagram, la intérprete compartió una serie de videos en las que reveló que había sido incapacitada del rodaje por algunos días, desde el 11 de abril, a causa de las dolorosas afecciones que ha estado sufriendo por su interpretación de la gerente de Ramenautos.

“El personaje que estoy haciendo en este momento lleva una cantidad de utilería que lo requiere, como bastón, muletas, bota y cuello ortopédico...”, comenzó a explicar en las grabaciones publicadas el jueves 14 de abril.

“Eso ha hecho que me dé tendinitis y bursitis en la rodilla, en el hombro, en la escápula”, reveló la comprometida y entregada heroína de telenovelas, cuyo nuevo personaje sobrevive un accidente automovilístico al comienzo de este teledrama que encabeza con Sebastián Martínez.

Según comentó, debido a estas inflamaciones, terminaba sus jornadas laborales “muy feliz”, pero a la vez “muy adolorida”.

No obstante, el dolor fue “muy, muy, muy fuerte” el fin de semana en el que comenzó la Semana Mayor y “la incapacitaron”.

“Hay que hacer mucha terapia, tomar medicamentos y mucho reposo; así que, aprovechamos estos días de Semana Santa para descansar, darle reposo a esta zona (hombro y omóplato) que es la que más me ha dolido. Ya el fin de semana me hizo llorar ”, confesó.

La zona en las que más ha presentado dolor la actriz es en el hombro | Instagram: @cvillaloboss

Días después de abrirse sobre los problemas de salud que la llevaron a su inhabilitación, el sábado 16 de abril, Villalobos actualizó a sus fans sobre su estado actual con la actitud enérgica que la caracteriza.

“Les cuento que he podido descansar. Ahí voy con full terapia, dándole reposo, hay momentos en que me duele un montón y digo: ‘ de verdad, este hombro ya me dolió demasiado ’, pero ahí vamos. Metiéndole buena actitud”, expresó.

Asimismo, en esta oportunidad, compartió el pronóstico si la situación no mejoraba: “El médico dijo que si seguía con dolor, entonces tocaba infiltrar. Esperemos que no”.

Afortunadamente, tras una semana de descanso, Carmen Villalobos volvió a la filmación de Hasta que la plata nos separe este 18 de abril. De nueva cuenta, dio un breve parte de su salud a sus más de 19 millones de seguidores.

“Para los que han estado muy preocupados por mi hombro, les digo que ahí vamos. No es una recuperación de la noche a la mañana. Hay que tener mucha paciencia y actitud positiva porque no queda de otra”, manifestó riendo desde su camper el lunes.

La estrella regresó al rodaje de la telenovela el lunes 18 de abril | Instagram: @cvillaloboss

Hasta que la plata nos separe se estrenará en Estados Unidos el lunes 10 de mayo en el horario estelar de Telemundo; mientras, en Colombia aterrizará por la señal de RCN Televisión en una fecha que todavía no ha sido develada.