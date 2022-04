Julia Roberts revela la razón por la que no ha hecho más comedias románticas “no hay buenas historias”

Desde hace un par de décadas, la actriz Julia Roberts es un sinónimo del género de la comedia romántica, algunas de sus películas más famosas se encuentran dentro de este género y si bien, ha dejado claro su talento con papeles más serios, siempre ha sido clara con su amor por una buena comedia romántica, lamentablemente, en los últimos años las ha estado dejando de lado.

Nacida en Smyrna, Georgia, Roberts es una de las actrices más consagradas de su generación, con grandes galardones como el premio Oscar y tres Globos de Oro, su peso dentro de la industria es innegable, pero, recientemente ella misma ha aceptado que la situación actual del medio del cine la ha hecho apartarse de uno de sus géneros favoritos

Julia Roberts sorprende al afirmar que ya “no hay buenas historias” en las comedias románticas

Durante una entrevista publicada hace poco para la revista The New York Times, la actriz aseguró que no se encuentra totalmente negada de volver a participar en una comedia romántica, género que inicialmente la lanzó al estrellato.

Con respecto a los últimos años de su carrera comentó “Si hubiera pensado que algo era lo suficientemente bueno, lo habría hecho. La gente a veces malinterpreta la cantidad de tiempo que ha pasado sin hacer una comedia romántica como si no quisiera hacer una”.

Julia concluyó con”Si hubiera leído algo que pensara que tenía el nivel de escritura de Notting Hill o el nivel de diversión alocada de La boda de mi mejor amigo, lo haría. No existían hasta esta película que acabo de hacer que Ol Parker escribió y dirigió”, haciendo referencia a “Ticket to Paradise” donde comparte pantalla con George Clooney y que se estrena a finales de año.

