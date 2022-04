El nuevo tatuaje que se hizo Rosalía en honor a Motomami

La cantante Rosalía es una de las artistas de las que más se habla actualmente, con su música dominando las listas de la música hispana, sobre todo tras el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, “Motomami”, del cual ahora se hizo un interesante tatuaje para homenajearlo.

La interprete de Saoko acaba de anunciar una gira mundial, ‘Motomami World Tour’, que arrancará el próximo 6 de julio en su país natal, España, más específicamente en Almería. La cantante catalana realizará un total de 46 conciertos divididos en 15 países de Europa, América del Norte y Latinoamérica y para celebrar el inicio de su gira, esto fue lo que hizo:

“Me he tatuado ‘Motomami’ para celebrar que me voy de gira”, escribió la cantante de La noche de anoche en el vídeo que publicó en su cuenta oficial de TikTok.

“Perdón, mamá”

Mediante su cuenta de Instagram, la artista de 28 años aprovechó para mostrar su nuevo tatuaje, ubicado en sus manos, específicamente en cada dedo, salvo los pulgares, se ha tatuado una letra de la palabra ‘Motomami’, título de su álbum.

En la misma publicación pero en la segunda imagen, Rosalía reveló la reacción de su madre al enterarse del nuevo tatuaje de su hija: un simple ‘emoji’ con los ojos virados hacia arriba por lo que Rosalía añade, en el mismo ‘post’, “Perdón, mama”.

Este tercer disco, ‘Motomami’, supone uno de los trabajos que Rosalía ha considerado más especiales y es por eso que la cantante urbana se muestra muy feliz de iniciar su tour, donde estará visitando nueve ciudades del continente latinoamericano, distribuidas entre México, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Chile y Argentina.