El emotivo mensaje de la hermana de Cristiano Ronaldo tras la pérdida de su bebé

Cristiano Ronaldo dio a conocer por medio de redes sociales el lamentable fallecimiento de su hijo junto a Georgina Rodríguez. Tras el anuncio miles de amigos le mostraron su apoyo, especialmente su hermana Katia Aveiro, quien mostró su solidaridad y confirmó que la hija de la pareja se encuentra “llena de salud”.

Hermana de Cristiano Ronaldo le muestra su apoyo tras el fallecimiento de su hijo

La hermana del futbolista compartió un mensaje por medio de su cuenta de Instagram para demostrar su apoyo a la pareja

“Te amo y mi corazón está todo ahí de este lado... Que Dios cuide de todo y fortalezca cada vez más tu camino... Nuestro angelito ya está en el regazo del padre, 🙏 y nuestra niña que está aquí firme y fuerte y llena de salud nos enseñará cada vez más que sólo importa el amor”

Por medio de este mensaje, la hermana de Cristiano dejó claro que la bebé que esperaba su hermano junto a Georgina Rodríguez, goza de buena salud. Además hizo referencia a que el bebé ahora se encuentra a lado del padre de Cristiano, quien falleció en 2005.

Cristiano y Georgina anunciaron el fallecimiento de su hijo por medio de un comunicado en redes sociales, en el cual agradecen al personal médico que los atendió y piden respeto a su privacidad en estos momentos difíciles.

“Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo.Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez”

La pareja se encuentra pasando por un momento de duelo y por esta razón han decidido cancelar sus compromisos laborales. Cristiano, no participará en el partido de Manchester United contra Liverpool que se llevará a cabo este martes.

El pasado 28 de octubre Georgina y Ronaldo anunciaron que estaban esperando gemelos con una foto en la cual mostraban dos ecografías. Durante su embarazo la modelo mostró sus avances por medio de fotografías familiares en las que dejaba ver su emoción por convertirse en madre nuevamente.

Fue durante su embarazo que la famosa también estrenó su reality show en el cual mostraba su día a día como modelo, mamá y empresaria. Soy Georgina le hizo ganar gran popularidad y la colocó como una de las personalidades más famosas del año y aumentó su presencia en redes sociales.

En un video con una tarotista que compartió en redes sociales, Georgina aseguró que ella creía que la vida le da lo que merece a cada persona, ya que esa ha sido su experiencia.

También dijo que actualmente se siente agradecida por todo lo que tiene, su familia, sus amigos y su pareja. Además considera que siempre había sido una persona con suerte.

Anteriormente la famosa le agradeció a Ronaldo con un tierno mensaje, por ser un gran apoyo desde el estreno de su reality.