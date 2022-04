Cuando maltrataron a Karol G en un programa de concursos por “no ser nadie”

Apenas era una pelaíta llena de sueños, pero con un talento y un nombre que ya causaba impresión en el mundo de los espectáculos. Hace algunos años Karol G viajó a Venezuela y participó en el programa de preguntas “Match 4″, del canal Venevisión. Sin embargo, jamás se imaginó lo que le esperaría durante las grabaciones.

“Yo no sé ni siquiera quién eres tú”, le expresaba la animadora del espacio a la intérprete de 200 copas. Debido al trato que estaba recibiendo, Karol G comenzó sentirse indignada e incluso sorprendida por lo que estaba viviendo.

“Pero qué es esto, yo vengo de invitada a un programa y me ponen a una persona que me está faltando el respeto”, expresó la artista.

Y segundos más tarde le explicaba un productor de forma despectiva: “Si a mí me invitan a un programa de preguntas y yo no sé responder, si no tengo capacidad yo digo: ‘yo no voy’ (...) Yo sé cantar, yo no sé más nada, pero no voy a venir a echarle la culpa a los demás”.

Karol G no aguantó más la situación y decidió marcharse del estudio alegando que le estaban faltando el respeto una y otra vez. Incluso llamó “grosera” a la animadora y le vació un vaso con agua en la cara. Luego pidió que la sacaran del lugar.

Al ritmo que camina su fama, Karol G podría superar a Shakira en seguidores de redes sociales. Foto: Instagram @karolg

Karol G fue víctima de un programa de cámara escondida

La realidad es que “Match 4″ se trataba de un espacio ficticio, diseñado por el programa Qué Locura, de cámara escondida, para jugarle bromas pesadas a los artistas nacionales o internacionales, como Karol G.

El formato de la broma consistía en participar en un programa de preguntas y respuestas donde la cantante es asignada a un equipo con una compañera y debe medirse a otro para ver quién tiene más aciertos, por turnos y sumando puntos.

Pero para producir la molestia de Karol G, los provocadores de Qué Locura le hacen preguntas sencillas al equipo rival y a ella y a su compañera le formulan otras mucho más complicadas, incluso imposibles de responder en el momento.

Es allí cuando la intérprete reacciona y comienzan a jugarle la pesada broma que luego es editada y transmitida a los espectadores en Venezuela.

Al final uno de los involucrados se acerca a Karol G y le aclara que está en un programa de cámara escondida, desatando las risas, disculpas y elogios hacia la intérprete de Bichota.

Actualmente Karol G es una de las cantantes más queridas de Colombia, Hispanoamérica y Estados Unidos, acumulando más de 51 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Este fin de semana se presentó en el Festival de Música y Artes de Coachella, que tiene lugar en California. Su presencia en el evento fue muy aplaudida y deleitó a todos los fans con sus últimos hits más sonados, entre esos Mamiii, interpretado junto a Becky G.

Además, la artista se encuentra soltera y sin compromiso (desde lo que se conoce), luego de haber finalizado su relación con el cantante Anuel AA.