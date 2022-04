¿Reconciliados? Rihanna y ASAP Rocky fueron captados juntos en Barbados

Después de días turbulentos para ellos, donde el rapero fue señalado de ser infiel a su pareja a tan solo unas semanas de recibir a su primer hijo, Rihanna y ASAP Rocky fueron captados juntos llegando a Barbados.

La pareja voló a la tierra natal de la cantante sin ofrecer detalles sobre su viaje ni tampoco sobre el escándalo que los rodea desde hace días, aunque la diseñadora de calzados, Amina Muaddi, desmintió que los rumores fueran ciertos.

Ella, que además es colaboradora de la marca de la caribeña, Fenty, fue señalada por el influencer Louis Pisano como la tercera en discordia por una presunta relación con el intérprete de Praise the lord.

“Siempre he creído que una mentira infundada difundida en las redes sociales no merece ninguna respuesta o aclaración, especialmente una que es tan vil. Inicialmente supuse que este chisme falso, fabricado con una intención tan maliciosa, no se tomaría en serio”.

“Sin embargo, en las últimas 24 horas me han recordado que vivimos en una sociedad que es muy rápida para hablar sobre temas independientemente de los hechos y que nada está fuera de los límites”.

— La declaración de Muaddi en redes sociales.