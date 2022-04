No puede con la tusa: Lowe León cantó rancheras mientras Andrea Valdiri se casaba

Mientras en un lugar todo era celebración, en otro las cosas no marchaban precisamente igual. Andrea Valdiri y Felipe Saruma se casaron el sábado en una boda espectacular que además fue transmitida en Instagram Live. Por su parte Lowe León, ex pareja de la barranquillera, apareció bebiendo y cantando rancheras de esas en las que la tusa no puede ser mayor.

Recordemos que el cantante es padre biológico de Adhara, pero tras haber terminado su relación con La Valdiri ni siquiera la acompañó en el parto de la bebé. Por si fuese poco, ya está casado con la abogada Liceth Córdoba y hasta tienen una hija.

Pues tal parece que la “tusa” de Lowe León fue más para dar de qué hablar, causar polémica y tal vez para tratar de incomodar a Felipe Saruma, quien finalmente conquistó y se casó con la mujer de su vida.

Así se dejó ver Lowe León mientras Andrea Valdiri se casaba

Con un trago en la mano, sonriendo, gesticulando y con un acompañante famoso: Omar Geles... Así fue la “tusa” que mostró Lowe León en las redes sociales.

“Por qué me tratas así, yo creo que hay gato encerrado, tú tienes otro a tu lado y ahora soy yo el malo. Ahora yo soy el malo, dime qué quieres de mí. Ahora te digo adiós y por mi madre que no vuelvo contigo”, expresa el tema que está dedicando el intérprete.

Por supuesto que los usuarios no tardaron en aparecer y la mayoría afirmó que estaba pasando su despecho por no haber valorado a Andrea Valdiri. Otros le indicaron que el medicamento “Dolorán” era lo mejor para lo que está sintiendo ahora.

“Está roto”, “despechadísimo, nunca lo superará”, “la platica de la lipo se perdió”, “qué cambie la talla de la camisa”, “la cara de Omar Geles jaja”, “qué reflexión tendrá su esposa” y “este se casó como al mes de haberse dejado con Andrea y no supera que haga su vida”, fueron algunas de las reflexiones.

Las felicitaciones de los usuarios en redes sociales a Andrea Valdiri por su boda

A traves de los comentarios en las diferentes redes sociales se ha podido ver el buen recibimiento que ha tenido este importante hecho en la vida de la nueva pareja de esposos, y se pueden leer diversos comentarios deseándole lo mejor en esta etapa de amor.

“Lo que hombres “maduros” no hicieron. Lo ha hecho un jovencito en poco tiempo. Que lindos se ven”, “Dios nunca abandona, luego de tanto sufrimiento consiguió a alguien que la valorará en su momento más crítico’', o también ‘’Si Andrea Valdiri después de pasar por tanto imbécil encontró el amor y se va a casar yo también puedo”, expresaron los cibernautas.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma se dan tremendo beso en su boda. Foto: Captura de video (@rechismes)

Al principio se creía que toda la boda simplemente sería un plan de publicidad para dar de que hablar y dar polémica en las redes, pero se demostró que no fue así,

Luego de la ceremonia, la pareja y familiares se dispusieron a disfrutar de una gran fiesta en la cual participaron muchos más asistentes, los amigos de los esposos, incluyendo a los seguidores que ganaron la oportunidad de compartir este grato momento con ellos.