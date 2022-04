Jennifer Aniston revela un complicado trastorno con el que ha batallado durante años

Es admirada por miles de personas en todo el mundo y se convirtió en una de las actrices íconos de Hollywood, Jennifer Aniston es, sin duda, un gran referente que inspira.

Sin embargo, lo que pocos sabían sobre ella es que también ha enfrentado algunas batallas que, hasta el momento, prefirió mantener en privado.

Desde muy joven, la famosa tuvo que someterse a largas y extenuantes jornadas laborales, sin contar todo el estrés que enfrentó debido a la fama, los escándalos y las exigencias de la industria del entretenimiento.

Todo este estrés no dejó de pasar factura y desarrolló algunos trastornos que afectaron su cotidianidad y, hasta el momento, siguen causándole algunos problemas.

La protagonista de “Friends” reveló en una entrevista a People que sufre de insomnio y, durante un periodo de su vida, fue sonámbula.

“Creo que comenzó en algún momento de mis 30 o incluso antes, pero no empiezas a notar los efectos de la falta de sueño cuando somos más jóvenes porque somos tan invencibles”, dijo a la revista.

La famosa relató que todos sus problemas del sueño empezaron como algo simple que parecía no tener mayores repercusiones, pero pronto se dio cuenta de cómo la afectaba.

“Comenzó como algo que simplemente aceptaría y luego, de repente, te das cuenta de los efectos de tu falta de sueño y cómo afecta tu día, tu trabajo, el funcionamiento de tu mente y tu físico”, agregó.

Jennifer Aniston relató su experiencia como sonámbula

Aunque al inicio todo parecía apuntar a un profundo problema para conciliar el sueño, esta situación empeoró y terminó generando mayores dificultades.

La estrella de The Morning Show, explicó que también era sonámbula y esto le ocurrió en los momentos en los que estaba más privada del sueño.

En un inicio, la famosa buscó algunos tratamientos para conciliar el sueño, sin embargo con el tiempo entendió que era algo más grave de lo que pensaba. “Se convirtió en algo con lo que realmente estaba luchando”, dijo.

“Solía ser lo último en la lista, pero realmente no puedes cumplir con los tres pilares de la salud, que son la dieta, el ejercicio y el sueño, si realmente no puedes hacer ejercicio y realmente no puedes comer bien si no has dormido bien porque tu reloj biológico está completamente alterado”, explicó.

Actualmente, la actriz cuenta con una mejor calidad de sueño y es que tiene una hora fija para dormir y no se conecta a su teléfono antes de acostarse.