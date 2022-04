‘Love is in the Air’ es la novela turca que está causando furor y no debes perderte Foto: Instagram @loveisintheair_82

Si eres un amante de las producciones turcas no debes dejar pasar por alto ‘Love is in the Air’, ya que es una propuesta romántica, fresca, pero que en definitiva enamorará a quien pueda disfrutar de ella de principio a fin.

Y es que pese a que su trama es predecible, esta historia posee elementos enriquecedores en sus diálogos que son muy dinámicos, así como ideales para quienes andan en el juego de la seducción, ya que se basa en la vida de dos personas que poseen a mundos muy diferentes y tras un muy particular acuerdo comienzan a entenderse, unir sus mundos y lograr un romance inigualable y que te dejará atónito.

A esto se le suma que sus actores principales son muy guapos y hacen evocar la historia ideal de que llegué un príncipe azul a la vida de cualquier chica común que solo está enfocada en sus objetivos personales y profesionales. Es por eso que ha calado muy bien entre el público y por eso se ha convertido en todo un fenómeno que no debes pasar por alto.

Razones para no perderse ‘Love is in the Air’, la novela turca que está causando furor

La sinopsis de ‘Love is in the Air’ describe lo siguiente: “Eda Yıldız (Hande Erçel) es una joven vendedora de flores que se enfrenta a Serkan Bolat (Kerem Bürsin), un rico heredero, cuando la chica va a realizar sus estudios en el extranjero y pierde la beca por culpa de este. Bolat le propone un trato: Si acepta pasar dos meses con él como si fuese su prometida, le ayudará a pagar sus estudios. Eda Yıldız no acepta el trato por sus estudios, lo hace porque Serkan la culpa de haberlo avergonzado en público. Aunque al principio la relación no es buena, a medida que pasan los días cambia radicalmente”.

A partir de esta premisa el público ya puede conocer detalles de esta trama que en esta segunda temporada que contiene 13 capítulos está más profunda, amena y manejando situaciones acerca de las relaciones, las diferencias que pueden existir en los mundos tan dispares que hay entre sus protagonistas y cómo éstos están dispuestos a luchar siempre en pro del amor.

Es también una trama repleta de dramatismo, romance y situaciones insospechadas en las que esta pareja tan simbólica deberá tomar decisiones sobre lo que realmente desean para sus vidas y si éstas están realmente conectadas para ser felices “para siempre”.

Todo ello hace que el público se quede “enganchado” de principio a fin, pues pese a que se trata de una producción romántica hay diversos aspectos ha evaluar a medida de que va avanzado la trama. “Estamos orgullosos de representar algunos de los dramas románticos más populares y queridos del mercado actual. ‘Love is in the Air’ es sin duda uno de ellos. Es la historia de amor perfecta. Estamos seguros de que también será un gran éxito en Latinoamérica”. Esto fue lo que expresó Ateş İnce, director general de MADD Entertainment sobre esta propuesta que está siendo un furor y que aparentemente no descansará en su intento por seguir conquistando corazones en todo el mundo a través de esta plataforma streaming.