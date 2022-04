Pax, el hijo de Angelina Jolie que se convirtió en un galán de Hollywood y rompe corazones

Pax Thien Jolie-Pitt, es el segundo hijo, teniendo en cuenta la edad, de Angelina Jolie. Le antecede su hermano Maddox Chivan Jolie-Pitt y le siguen sus hermanas Zahara Marley y Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, así como los mellizos Vivienne Marcheline y Knox Léon Jolie-Pitt.

Es el más reservado de la familia, aunque se desenvuelve bien cuando está frente a las cámaras. Fue adoptado por la famosa actriz en el 2007 cuando tenía 3 años y medio, y ahora con 18 años, se ha convertido en un joven galán.

A sabido robarse los corazones de Hollywood por su buena apariencia y reservada actitud, y acá te contaremos un poco sobre él.

Pax Thien Jolie-Pitt nació en Vietnam

Pax Thien Jolie-Pitt vivió los primeros años de su vida en el orfanato Tam Binh en la ciudad Ho Chi Minh, bajo el nombre de Pham Quang Sang, hasta que fue adoptado por la actriz estadounidense Angelina Jolie en el 2007, quién un año después cambió legalmente su nombre.

Sobre la familia biológica de Pax no se conoce mucho, se sabe que fue abandonado al nacer en un hospital local en Vietnam en el 2003. Las autoridades vietnamitas no pudieron dar con el paradero de su madre biológica, por lo que el orfanato Tam Binh lo acogió cuando tenía 1 mes de nacido.

Angelina Jolie, al salir del orfanato con su pequeño, escribió en el libro de visitas: “Gracias por cuidar tan maravillosamente de mi hijo. Estoy segura de que extrañará a su hermoso y cariñoso personal, tanto como ellos a él”.

Cuando lo adoptó, Angelina ya había adoptado a Maddox y a Zahara, y acababa de dar luz a su primera hija biológica, Shiloh. Pax rápidamente conectó con Maddox, de hecho, Jolie asegura que juntos se enfrentan a toda la familia, aunque si hay momentos en los que no se la llevan tan bien.

Pax y su complicada relación con su padre, Brad Pitt

Cuando pequeño, era común ver a Pax en los brazos de su padre adoptivo, Brad Pitt, sin embargo, desde que inició la complicada separación de sus padres, la relación entre ellos también se resquebrajó.

Pax Thien parecer ser muy unido con Angelina Jolie, aunque ella es muy unida a todos sus hijos. Pero en este caso, ambo han sido fotografiados saliendo de compras o comiendo juntos en muchas ocasiones.

En el 2015, Angelina Jolie dijo en una entrevista para Vogue que se asegura de pasar tiempo con sus hijos de manera individual y en conjunto, por eso siempre programa su agenda con base a eso.

Pero en cambio la dinámica con Brad Pitt parece ser completamente diferente. Para nadie es un secreto que la pareja no se separó en buenos términos y aunque han intentado arreglar sus problemas personales en pro de sus hijos, claramente las cosas ya no son como antes.

De hecho, la relación de Brad con sus hijos mayores tras el divorcio es sumamente tensa, en especial con Maddox, quién no fue al cumpleaños 55 de su padre como si lo hicieron sus hermanos.

Según una información que se filtró en los medios, Pitt esperaba poder acercarse más a Pax, aprovechando de que Maddox se encuentra en Corea cursando estudios universitarios, porque siente que el mayor tiene mucha influencia con él.

No obstante, la situación no parece haber salido como él quería, ya que esa misma fuente asegura que Pax y Brad no hablan cuando están juntos, y que la relación entre ellos es prácticamente inexistente.

