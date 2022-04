Nodal grabará su canción con Belinda con otra cantante y genera indignación en los fans

Belinda y Christian Nodal Los artistas ya no estrenarán su tema juntos, sino que él lo hará de la mano de Tini.- Instagram

Después que hace un par de meses, Christian Nodal y Belinda finalizaran sus planes de boda, ambos han puesto en marcha sus respectivas carreras musicales y eso incluye sacar nuevas canciones.

Sin embargo, el artista regional mexicano lo tiene claro: no quiere involucrarse con su ex, por lo que cambió los planes de estrenar un romántico tema con la nacida en España y ahora lo hará de la mano de Tini Stoessel.

La cantante argentina le pondrá voz al dueto Por el resto de tu vida, que en primera instancia iba a ser una colaboración con su novia gracias a su profunda letra y que estaba destinado a convertirse en su himno de amor rumbo a la boda.

Por tal motivo, muchos de los fans de Belinda reaccionaron indignados por el cambio en la canción que ya estaba planeada y de la que él incluso había ofrecido algunos adelantos.

Lo que dijo Christian Nodal sobre la canción con Belinda

“Sí va a salir, pero con Tini”, explicó el cantante en una transmisión de Twitch en la que pudo conversar directamente con sus seguidores.

En ese momento comenzó a recibir críticas por su decisión, a lo que rápidamente se defendió: “Les voy a decir una cosa sobre mis canciones: es música al final, y yo no voy a desperdiciar un tema que sé que va a marcar en todas las personas, entonces no entiendo, o sea, entiendo su punto, pero me vale, lo siento mucho”.

Con esto, Christian Nodal no solo zanjó el tema, sino que también dio muestras de lo mal que quedó la relación con Belinda tras la ruptura, de la cual no se saben los motivos claramente y con detalles.

De momento, la argentina Tini Stoessel no se ha pronunciado al respecto, pero si finalmente se lleva a cabo, sería la primera colaboración con el mexicano, reseñó Milenio.