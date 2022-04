Juicio Depp vs Heard: La policía visitó la casa de Johnny Depp y Amber Heard

A apenas cinco días desde que inició el juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard, seguimos conociendo más detalles del tumultuoso matrimonio que existió entre ambos actores y que les podría ahora costar la carrera a uno o al otro.

Ahora se conoció que agentes de la Policía de Los Ángeles (LAPD) tuvieron que visitar el edificio donde vivían Depp y Heard la noche del 21 de mayo de 2016, fecha en la que Heard había asegurado previamente que recibió golpes del actor.

Durante la tercera jornada del juicio que enfrenta a los dos actores, la jueza Penney Azcarate, del condado de Fairfaix (Virginia, EE.UU.), revisó las grabaciones tomadas por las cámaras de seguridad del edificio East Columbia, ubicado en el centro de Los Ángeles, del cuál Depp era propietario de cinco apartamentos.

Heard alegó que Depp la golpeó con su teléfono

En las imágenes correspondientes al 21 de mayo de 2016 se puede apreciar la llegada de al menos dos agentes de la policía. Esto luego fue confirmado por el gerente del inmueble, Brandon Patterson, al ser interrogado, aunque añadió que no recordaba más nada de esa fecha, que fue el día en que Heard había alegado previamente que Depp la golpeó con su teléfono.

Aunque el abuso de Depp hacía Heard aún no ha sido demostrado con evidencias en el juicio, la Dra. Laurel Anderson, ex consejera matrimonial de la Heard y Depp, dejó claro que, en su opinión profesional, la ex pareja fue abusiva mutuamente: “Ambos fueron víctimas de abusos en sus casas, pero pensé que había estado bien controlado durante décadas. Y luego, con la Sra. Heard, se desencadenó y se involucraron en lo que vi como abuso mutuo. [...] Era un motivo de orgullo para ella si sentía que le faltaba el respeto para iniciar una pelea. Si [Depp] fuera a dejarla para reducir la intensidad de la pelea, ella lo golpearía para mantenerlo allí porque preferiría estar en una pelea a que él se fuera”.