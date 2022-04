Animales Fantásticos 3: Mads Mikkelsen dice que fue “caótico” reemplazar a Johnny Depp

Con la llegada de la tercera entrega del spin-off de Harry Potter, Animales Fantásticos, Mad Mikkelsen, quien interpreta al villano de la saga en esta última película, recontó como fue la experiencia de tomar el papel que previamente había tenido Johnny Depp para esta última puesta en escena.

En una entrevista reciente con The Hollywood Reporter, el actor de Hannibal habló sobre como fue tomar el puesto de Depp, refiriéndose al proceso como algo bastante caótico, pues el no había visto las películas anteriores cuando le ofrecieron sorpresivamente el papel por lo que tuvo que verlas aceleradamente antes de leer el guion de Los Secretos de Dumbledore. Además, Warner Bros. tan solo le dio dos días para decidir si quería interpretar a Grindelwald o no.

En la entrevista, Mikkelsen también habló sobre los reportes que salieron sobre que él había deseado hablar con Depp antes de aparecer en el filme, señalando que eso fue exagerado por los medios. “No fue algo como, ‘Oh, por favor, déjenme hablar con él’”, dijo el actor, y añadió que “hubiera sido genial tener contacto con él, ‘dejar las cosas claras’ en cierto sentido. Tal vez lo vea en el futuro”.

No quiso copiar a Depp

Mikkelsen dejo claro que no quiso copiar la actuación de Depp, pues asegura que hacerlo sería un “suicidio creativo”. El actor de 56 años comentó que aunque Johnny hizo un gran trabajo trayendo a la vida a Grindelwald, el quiso traer su propia versión a su cinta:

“No quieres copiar nada de lo que [Depp estaba] haciendo, eso sería un suicidio creativo. Incluso si [un papel] se ha hecho a la perfección, quieres hacerlo tuyo. Pero todavía tienes que construir algún tipo de puente entre lo que vino antes”.

Hay que recordar que Mikkelsen tomo el papel de Depp luego de que este fuese despedido tras la polémica que surgió con su ex esposa, la actriz Amber Heard, quien alegó haber sufrido abuso físico durante el matrimonio y a quien Depp luego demando por difamación en un juicio que apenas comenzó este pasado lunes 11.