Violeta Isfel supera la depresión y aparece renovada en traje de baño

Violeta Isfel ha logrado superar la depresión que le causó rechazo de sí misma y comienza a despojarse de los prejuicios para amarse tal y como es.

La actriz reveló en septiembre del año pasado lo difícil que le resultaba rechazarse cuando se miraba en el espejo.

“Me está costando mucho trabajo. Las hormonas me tienen loca, no entiendo nada. Me veo al espejo y no he podido verme al espejo diciendo ‘esta mujer eres y ve todo lo que has recorrido’”, reconocía la inolvidable Antonella de la exitosa telenovela Atrévete a soñar.

Tras una larga batalla que ha superado con terapia psicológica y mucho amor propio comienza a notar los cambios y a presumir como ha dejado atrás el amargo episodio.

“Ya me veo mejorcita, la terapia me ha ayudado muchísimo, obviamente el medicamento que estoy tomando herbolario también ya me lo terminé, de hecho ya no tengo necesidad de volverlo a tomar, estoy muy bien. Ha sido un ejercicio maravilloso esto justamente: tomar la decisión de arreglarme bonita para mí que es como parte de mi tarea con la terapeuta. ‘Te me bañas y tiendes tu cama aunque no tengas que ir a ningún lado’, entonces esos ejercicios me han ayudado mucho”, declaró recientemente en una entrevista para el programa de televisión De primera mano.

Violeta Isfel da lecciones de amor propio

A través de su cuenta en Instagram presumió con orgullo su figura en un traje de baño enterizo y dejo algunas reflexiones con su mensaje de aceptación.

“Te presento a la mujer que soy hoy. Me siento orgullosa de mí”, fueron las palabras que colgó junto al carrusel que incluía un video posando en una piscina.

Isfel aprovechó para actuar con sus seguidoras y preguntarles sobre la visión que tienen de ellas mismas.

“¿Cómo te sientes contigo hoy?”, preguntó.

Ante su mensaje y sus fotografías sus fans se encargaron de dejarles mensajes de apoyo y felicitaciones por la mujer en la que se ha convertido.

“Que hermosa”, “Eres guerrera y valiente”, “Eres una mujer extraordinaria sin duda alguna 😊😊 te admiro muchísimo 🤩 y yo me siento genial y feliz”, “Eres guapísima”, comentaron.