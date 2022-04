Viola Davis fue rechazada por no ser “suficientemente bella” pero ella dejó a todos callados

Viola Davis es una de las mejores actrices que tiene Hollywood en la actualidad sin embargo, parece que algunos estaban más preocupados por encontrar defectos en su aspecto físico que le cerraron las puertas.

La estrella de “How to Get Away with Murder” confesó en sus memorias “Finding Me”, que su físico ha sido un constante tema de debate y es que desde que era niña, la han llamado “fea”. También reveló que en la universidad de Juliard querían “borrar” todo rastro de su “negrura”. “¿Cómo diablos hago eso? Y lo que es más importante, ¿POR QUÉ?!!!”, expresó.

Viola Davis (David Lee/AP)

Davis siempre estuvo muy limitada en sus inicios en Hollywood en donde solían darle papeles dramáticos de mujer adicta a las drogas. En una entrevista con The New York Times, la actriz también dijo que los directores de casting pensaban que era lo suficientemente “demasiado oscura” y “no clásicamente hermosa” para protagonizar una película romántica.

Esto la llevó a que le cerraran muchas puertas y que no tuviera la oportunidad de tener un papel principal.

La ganadora del Oscar no se quedó callada y respondió diciendo que ya no permitiría que una declaración tan dura la caracterizara o la ‘borrara’, como pudo haber hecho en el pasado. Agregó además que la belleza es un concepto subjetivo.

Viola Davis

“He escuchado esa declaración toda mi vida. Ser una mujer negra de piel oscura, lo escuchas desde el momento en que sales del útero. Clásicamente, no hermoso es un término elegante para decir feo y denunciarte, borrarte”.

La actrzi fue rechazada muchas veces pero fue la primera opción para la productora Shonda Rhimes para protagonizar “How to Get Away With Murder”.

Rhimes dijo a The New York Times que pensaba que Davis rechazaría la oferta por lo que estaba preparada para seguir insistiéndole.

Viola Davis

La serie llevó a Davis a ganar un premio Primetime Emmy de sus 5 nominaciones por su papel de Annalise Keating, en la categoría de mejor actriz en una serie dramática.

Viola ha ganado hasta 6 premios del Sindicato Actores tanto en cine, como en televisión y teatro, convirtiéndola en la actriz afroamericana más galardonada de dichos premios.

La actriz se llevó un premio Globo de Oro de 6 nominaciones por el papel protagonista en la película de 2016, “Fences”. Además fue acreedora de dos premios Tony por sus papeles en las obras de teatro “King Hedley II” y “Fences”.

Para la cinta “Ma Rainey’s Black Bottom”, Davis se entregó por completo a la piel de una de las primeras cantantes profesionales de blues, con un espíritu libre y enigmática sexualidad.

Viola Davis

Teniendo en cuenta cómo Davis se preparó para el papel y cómo se sumergió en él, el director George C. Wolfe dijo al portal Den of Geek: “Es una actriz tan inteligente y habilidosa y con una enorme reserva emocional que simplemente aportó esta ferocidad, claridad y comprensión. Viola investigó mucho sobre Ma Rainey y los detalles sobre ella, sobre su maquillaje, sobre su tamaño. Así que tenía esa plantilla para jugar, combinada con su verdad y su comprensión de ella como artista, como mujer, como mujer negra, todos esos detalles”.

Así que con una trayectoria tan amplia y reconocida, Viola ha dejado callados a todos aquellos que le dijeron que no era lo suficientemente hermosa como para tener un protagónico.