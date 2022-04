Ángela Aguilar responde a quienes la acusan de ignorar a un adulto mayor de la manera más elegante

Ángela Aguilar ha dejado claro que desea dejar de lado los escándalos y continuar con su carrera como artista. La joven de 18 años de edad respondió a las acusaciones en su contra, que señalan que ignoró a un adulto mayor que le abrió la puerta en una de sus apariciones. De esta manera demostró que a pesar de su corta edad sabe manejarse con elegancia y seguridad ante cualquier situación.

Ángela Aguilar aclara los rumores sobre su supuesta soberbia

En un video que comenzó a circular por redes sociales, se puede ver a la familia Aguilar saliendo de un edificio. Un adulto mayor abre la puerta para que ellos pasen, la primera en salir fue Ángela, quien llevaba en su mano la correa de su perro.

Al darse a conocer el video, algunos usuarios de redes sociales la criticaron porque consideraron que estaba ignorando a la persona que le había abierto la puerta.

En una entrevista con el programa de YouTube ‘Cheleando con las estrellas’, Ángela Aguilar dejó claro que desea dejar de lado la polémica y aclaró la situación.

Ángela señaló que el adulto mayor no se trata de un extraño, sino que es una persona que conoce desde que era pequeña y a quien le tiene confianza.

Se trata de su chofer, quien además ha trabajado con la familia Aguilar por varios años y que se ha ganado un lugar en la familia por su honestidad y lealtad. La famosa aseguró que es una persona a quien aprecia y respeta, al contrario de lo que muchos opinaban en la red.

“Yo conozco a ese viejito desde los dos años de edad, se llama Tito, él ha sido el chofer de la familia Aguilar toda la vida. Tito me llevaba al doctor, a la escuela, a los shows, Tito es como mi familia más cercana”

Además dijo que en el momento que se ve en el video, ella no agradeció a Tito ni lo saludó, porque él la había llevado al evento, por lo tanto ya se habían saludado antes de estar frente a las cámaras.

También dijo que al pasar por la puerta, ella estaba concentrada en no caer, pues se había puesto tacones muy altos y su perrito la estaba jalando. Ella temía caer ante las cámaras.

“Yo andaba tratando de no caerme por el piso y todo el mundo dijo que no saludé a Tito, cuando Tito fue quien me llevó al evento y fue quien me recogió en mi casa. O sea, sé cómo se vio, pero nada qué ver”

También dejó ver su buen humor al revelar que su papá le había dicho que no se pusiera tacones tan altos. Después de esa experiencia, dijo que había aprendido a hacerle caso a su papá.

También dijo que una de las lecciones que le habían dejado las críticas en redes sociales es no “hacer cosas buenas que parezcan malas”, pues aunque ella sabía todo el contexto de la situación, las demás personas no estaban enteradas de su relación con Tito y simplemente asumieron que lo había ignorado.