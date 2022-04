Eugenio Derbez es acusado de nepotismo por incluir a su hijo en un nuevo proyecto

Después de su éxito en los premios Oscar al pertenecer al elenco de la Mejor Película del año, CODA, Eugenio Derbez está listo para retomar sus otros proyectos y precisamente, uno de ellos, lo ha vuelto el centro de las críticas.

Y es que el actor y productor decidió incorporar a LOL: Last One Laughing, un programa de comedia que tiene en Amazon Prime, a su hijo con Victoria Ruffo, José Eduardo Derbez.

De tal paLOL, tal astilla. Para la cuarta temporada de #LOLMX traigo al mejor refuerzo @joseedu92 , ¿será que dos cabezas detectan risas mejor que una? Estreno Mayo 06 por @PrimeVideoMX pic.twitter.com/Jb5EtS5WeI — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 11, 2022

Esta decisión no ha sido bien vista por algunos de los internautas, que rápidamente salieron a atacarlo por nepotismo, por darle la oportunidad de conducir el show a su lado.

Ellos consideran que el mexicano de 29 años se ganó la designación por utilizar la influencia de su vínculo familiar y no porque tuviese el talento o la preparación para ello, reseñó Quién.

“No tienes a alguien más”; “ya metiéndolo a huevo;”, “si no es así, sus hijos ‘nomás’ no trabajan”; “José Eduardo no tiene nada de chiste”; “me opongo al nepotismo de los Derbez en la comedia mexicana”, fueron algunas de las reacciones.

Al respecto, el protagonista de la Familia P.Luche no ha hecho declaraciones al respecto, ni tampoco su hijo, pues se encuentran enfocados en darle promoción al estreno del próximo 6 de mayo.

¿De qué trata LOL, el programa de Eugenio Derbez en Amazon Prime?

Este show televisivo está cerca de su cuarta temporada y sus realizadores lo definen como “un experimento en donde diez de los mejores comediantes en México se enfrentan en una batalla para no reír”.

Los humoristas están encerrados en una casa y luchan por demostrar sus habilidades, mientras van siendo eliminados por rondas hasta conseguir a un ganador, quien no solo se lleva el honor de vencedor sino también una maleta de dinero.

Por ahora no se ha revelado quiénes serán los participantes ni las nuevas reglas, no obstante, se especula que sería la última temporada de Eugenio Derbez al mando.