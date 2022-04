Adamari Lopez muestra cómo llevar el abdomen descubierto y disimular los rollitos

Si queremos obtener los mejores consejos de belleza, moda y estilo no hay nadie mejor para tomar como ejemplo que Adamari Lopez.

La famosa presentadora de televisión es la reina cuando de la moda se trata y conoce los mejores trucos para lucir hermosa y radiante a cada momento.

En este artículo, la conductora nos enseña un invaluable secreto para llevar el abdomen descubierto y disimular rollitos.

Prendas superiores con lazo abdominal para lucir bella y esbelta

El Instagram se ha convertido en una de las plataformas favoritas de la puertorriqueña para interactuar con sus seguidores.

Constantemente divierte a sus fans con diferentes reels y videos graciosos, Yo también pública consejos de autosuperación y momentos de su vida diaria.

En este video que ya sobrepasa los 200,000 likes, Adamari bromea al momento de hacer un juego de palabras con el famoso refrán: “Ojos que no ven, corazón que no siente”.

Sin embargo, en esa corta grabación también demostró cómo se puede disimular rollitos sin necesidad de ocultar por completo el abdomen.

Ya que una blusa o camisa corta de lazos puede convertirse en la mejor herramienta para disimular esos molestos bultitos.

La también actriz se mostró con una hermosa y elegante blusa rosada de hombreras holgadas y cinta a la altura del ombligo.

La cual combina con un jean blanco ajustado y aretes de flores combinando ambos colores.

Una mezcla brillante y colorida para disimular rollitos y lucir espectacular en cualquier momento con el abdomen al descubierto.

Adamari López y su lucha contra el body shaming

La presentadora de televisión ha tenido que luchar, cómo muchas otras personas, con críticas hacia su cuerpo a lo largo de su carrera.

Asegura que se siente feliz con quien es y de esta manera demuestra su amor propio cada vez que puede.

En una oportunidad, Adamari compartió una foto en bikini en su cuenta oficial de Instagram, a pesar de las ovaciones de sus fans, también hubo quienes criticaron la flacidez peso abdomen.

A lo que esta respondió: “Yo vi la foto y dije, ‘¿sabes qué? La voy a subir’ porque yo no tengo complejo de quién soy. Eso es lo que me quedó entre la maternidad y la gordura. Esa es mi realidad”.

De esta manera, la famosa silenció a todos los que pretendían desmoralizarla a través de críticas y comentarios negativos.

Adamari finalizó escribiendo: “Yo no quiero tapar el sol con una mano. Eso no es lo que yo quiero ni lo que pretendo. Yo me voy a mostrar tal cual soy, con los sacrificios que he hecho”.