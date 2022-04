“Soy perfecta tal como soy”: Selena Gomez responde a quienes critican su peso

Selena Gomez decidió no callar más ante los constantes ataques que sufre en las redes sociales por su apariencia y su aumento de peso.

La ex estrella de Disney y defensora del movimiento ‘body positive’ le ha dedicado un mensaje a quienes se creen con derecho a opinar sobre su físico, en esta oportunidad despojada de las inseguridades que llegaron a invadirla en su adolescencia.

Selena se ha encargado de derribar los estereotipos con su marca de belleza y contando su propia experiencia al revelar como se ha sentido presa por la errónea costumbre de tener que lucir delgada y perfecta en todo momento.

A través de su cuenta en TikTok realizó un jocoso vídeo pero con un claro mensaje de aceptación.

“He estado intentando mantenerme delgada, pero fui a Jack in the Box (una franquicia de comida rápida) y pedí cuatro tacos, tres rollitos de huevo, aros de cebolla y un sándwich de pollo picante”, comienza el comunicado para más adelante decir que, en realidad, la trae sin cuidado.

La cantante dejó claro que es perfecta tal y como es y que su peso y su apariencia ya no le representa un problema.

“Sinceramente, no me importa mi peso porque la gente va a hablar de él de cualquier forma: ‘Eres muy pequeña’, ‘Estás muy grande’, ‘Eso no te queda’, ‘blah blah blah’... Perra, soy perfecta tal como soy. ¿Cuál es la moral de la historia? Adiós”, finalizó.

