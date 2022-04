Sherlyn busca tener otro hijo y deja claro que no necesita una pareja para tener un hogar

Sherlyn González sigue dando lecciones de maternidad y empoderamiento en medio de las críticas que sufre a diario.

La actriz decidió ser madre sin tener una pareja sentimental, demostrando que es una mujer capaz, independiente y que no necesita a un hombre a su lado para lograr sus sueños.

View this post on Instagram

Ante su fallida historia de amor, ella rompió el molde tradicional de la familia y trajo al mundo a su hijo André a través de inseminación artificial.

A casi dos años de dar a luz, ella busca ser madre nuevamente

En reiteradas oportunidades, Sherlyn ha sido criticada no solo por traer al mundo a su hijo sin la presencia de un padre, sino también por su manera de criarlo.

Sin embargo, ella sigue firme a sus convicciones y confesó que desea ser madre nuevamente.

La artista mencionó que aún no tiene planes para el amor y que no es su prioridad.

View this post on Instagram

“Se me antoja muchísimo esto...Ya habrá tiempo para la parte del amor. Los pretendientes están ahí siempre, esos siempre tienen la puerta abierta. De ahí a que los deje pasar es otra cosa, estoy enfocada a mi hijo...Claro que se siente bonito escuchar palabras bonitas”, agregó.

Para ella lo más importante en este momento es su hijo y su crecimiento como mujer.

“Estoy en un momento de mucho enamoramiento de la mujer que soy y de la familia que tengo y me siento en una etapa muy buena de mi vida. Lo primero es mi hijo y no voy a poner a un proyecto antes que a él, mi mamá se vino a Miami conmigo (mientras graba Tu cara me suena) André se queda con la abuela mientras yo trabajo”, contó.

— Sherlyn