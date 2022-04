Jennifer López reveló el lugar íntimo en el que Ben Affleck le propuso matrimonio

Jennifer López luce con orgullo su nuevo anillo de compromiso y ahora compartió con el mundo, y con sus fans, toda la alegría y las emociones que vivió con la propuesta inesperada de Ben Affleck.

“El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en el baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio”, reveló López en su boletín On The JLo.

“Me tomó totalmente por sorpresa y solo lo miré a los ojos sonriendo y llorando al mismo tiempo tratando de entender el hecho de que después de 20 años esto estaba sucediendo de nuevo”, contó. “Literalmente me quedé sin palabras y él dijo: ' ¿Es eso un sí?’ Dije que SÍ, por supuesto que es un SÍ”.

Se sintió “feliz y completa”

La cantante y actriz, de 52 años, aseguró que “estaba sonriendo mucho y las lágrimas me caían por la cara, sintiéndome tan increíblemente feliz y completa”.

“No fue nada lujoso, pero fue lo más romántico que pude haber jamás imaginado... solo una tranquila noche de sábado en casa, dos personas prometiendo estar siempre ahí el uno para el otro”, comentó. “Dos personas muy afortunadas. Que tuvieron una segunda oportunidad en el amor verdadero”.

Color de la suerte

Jennifer López enseñó su anillo de compromiso. (On The JLo)

La estrella de Marry Me también habló sobre el anillo de diamantes verde que le entregó la estrella de Armageddon.

“El verde siempre ha sido mi color de la suerte y ahora, seguro, siempre lo será”, dijo la cantante, quien también compartió un video en su página web en el que mira a la cámara y sobre el final levanta la mirada para susurrar un “te amo” a Affleck, quien le responde fuera de cámara con un “también te amo”.

Affleck y López se comprometieron por primera vez en 2002, cuando él le propuso matrimonio con un anillo rosa. Su relación terminó en 2004 y reavivaron su romance en febrero de 2021, luego de que JLo se separó del jugador de béisbol, Alex Rodríguez.