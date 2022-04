De James Franco a Paul Bettany: Las celebridades que testificarán en el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard

Ya dio inicio el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, el cual se ha convertido en el tema del momento, debido a la gran controversia generada.

Como parte del proceso legal, se sabe que varios famosos testificarán y decimos quiénes son.

Celebridades que testificarán en el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard

Se tiene información confirmada de que los actores James Franco y Paul Bettany y el magnate Elon Musk, rendirán su declaración en este juicio.

La historia de amor que terminó mal

Los actores se conocieron en 2011, cuando participaron juntos en la película “Diario de un seductor” (“The Rum Diary”).

Comenzaron a salir al siguiente año y se casaron a inicios de 2015.

Lo que más sorprendió es que tan sólo 15 meses después, Amber solicitó el divorcio, argumentando que tenían “diferencias irreconciliables” y la actriz pidió manutención al actor.

En mayo de 2016, comenzaron a circular unas fotografías de Heard con el ojo morado, por lo que un juez de Los Ángeles, California, emitió una orden de restricción en contra Depp.

Así se dio a conocer que Amber acusó al actor de violencia doméstica.

Llegaron a un acuerdo y Depp tuvo que pagar siete millones de dólares, después, la actriz se retractó de sus acusaciones y aseguró que donaría el dinero a una fundación.

Vuelven a los tribunales

Las cosas ya estaban bien, hasta que el 18 de diciembre de 2018, Amber publicó un texto en “The Washington Post”, en el que nuevamente se dijo víctima de violencia, lo que provocó varias repercusiones en contra de la carrera de su exesposo.

“Hace dos años me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura por las mujeres que hablan”, indicó el texto de la actriz, aunque en ninguna parte hizo mención de Depp, varios aseguraron que se trataba de él.

Por lo que Jhonny perdió algunos proyectos, incluyendo el contrato para la tercera entrega de “Animales Fantásticos y dónde encontrarlos” (“Fantastic Beasts and Where to Find”).

Entonces el actor decidió proceder legalmente contra su exesposa y la demandó por 50 millones de dólares, bajo el delito de difamación.

Además, el artista aseguró que la verdadera víctima de violencia en su matrimonio fue él.

Así que este nuevo juicio ya está en marcha y el público se encuentra a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Se tiene confirmado que durará entre seis y siete semanas.