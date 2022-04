Actrices que se convirtieron en madres a los 40 y derribaron el mito del ‘reloj biológico’

La maternidad después de los 40 años ha sido duramente criticada, pues por muchos años se ha considerado de alto riesgo, por considerar que se les ha pasado el “reloj biológico”.

Britney Spears anunció recientemente que está en la dulce espera junto a su novio Sam Asghari a sus 40 años, y algunos la critican por su edad para concebir nuevamente.

Sin embargo, algunas actrices también han desafiado esta norma al quedar embarazadas durante su cuarto piso y han probado que se puede llevar a cabo un embarazo sin riesgos a esta edad.

Ya sea por sus trabajos o por esperar el tiempo oportuno, ellas enfrentaron la maternidad y salieron ilesas y ahora han hecho eco de sus experiencias.

Actrices que fueron madres a sus 40 años

Irán Castillo

La actriz le dio la bienvenida a su segundo hijo, Demian hace unas semanas atrás a vez, a sus 45 años y se ha encargado de derribar el mito de que no se puede dar a luz sin riesgos a esta edad.

“El estigma de la edad en el embarazo es lo que más me han preguntado...a mí me empezaron a hacer muchos estudios con esta idea de que ‘ya tienes más de 35 años y ya es de alto riesgo’, todas estas cosas que no son verdad”, dijo en un vídeo colgado en sus redes sociales.

Salma Hayek

La famosa debutó como mamá de Valentina Paloma, 20 días después de haber cumplido 41 años, fruto de su matrimonio con el exitoso empresario francés François-Henri Pinault.

Thalía

La intérprete recibió a su segundo hijo, Matthew Alejandro, en junio de 2011, cuando le faltaban dos meses para cumplir 40 años.

Victoria Ruffo

La Queen de las telenovelas, tuvo a su primer hijo José Eduardo Derbez a los 30, y a sus 42 años volvió a la maternidad con los gemelos Victoria y Anuar Fayad, quienes nacieron de su relación con Omar Fayad.

Adamari Lopez

Tras padecer cáncer y ver limitadas las posibilidades de ser madre Adamari logró cumplir su mayor sueño a los 43 años cuando se convirtió en mamá de Alaïa Costa López.

Érika Buenfil

Con 41 años, la actriz se estrenó como mamá de Nicolás de Jesús en el 2005.

Alessandra Rosaldo

La vocalista de Sentidos Opuestos trajo al mundo a Aitana Derbez a los 43 años de edad, es la hija más pequeña de Eugenio Derbez.