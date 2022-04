Kim Kardashian y Pete Davidson muy románticos: lo que hay detrás de las controversiales fotografías

A través de sus redes sociales, en concreto Twitter e Instagram, Kim Kardashian presumió de su romance con el comediante Pete Davidson: publicó unas fotografías de ellos dos bien acaramelados.

Recordemos que la socialité lleva saliendo con el comediante de SNL desde Octubre del año pasado. Fueron vistos saliendo en muchas ocasiones, hasta que ambos confirmaron su relación.

En las imágenes se pueden ver a ambos famosos sentados juntos comiendo pizza, disfrutando de un “aperitivo nocturno” tal y como lo escribió Kim en sus post.

Esta cita tuvo lugar luego de la premier de la nueva serie de telerrealidad “The Kardashians”, ya que se puede ver a Kim Kardashian usando el mismo vestido que llevó en la alfombra roja.

Las estrellas parecen estar volviéndose más abiertos con compartir cosas sobre su relación. En un inicio, tras la confirmación de su noviazgo, muy poco hablaban sobre ello en los medios. No obstante, desde marzo Kim ha ido soltando prenda en una que otra entrevista.

De hecho, hace poco, en una entrevista que Kim Kardashian le concedió a Robin Roberts de ABC, dijo que se sentía “en paz” con su nueva pareja.

Kim Kardashian y Pete Davidson asisten por primera vez como pareja a una alfombra roja

En la premier de “The Kardashians” que se llevó a cabo en Goya Studios, Kim Kardashians llegó de la mano de su actual pareja, Pete Davidson, de 28 años. Sin embargo, la pareja no posó junta en la alfombra roja.

Pero Pete Davidson se mantuvo cerca de ella durante toda la noche. Esta sería la primera aparición oficial a un evento público de la pareja tras haber hecho pública su relación.

En ningún momento la pareja aparento ser solo amigos, ya que al estar juntos caminaban agarrados de la mano. En la entrevista que Kim tuvo en Variety se le preguntó si el comediante aparecería en el reality, a lo que ella respondió lo siguiente:

“Creo que podría filmar algo realmente emocionante con él, pero no sería para esta temporada”, añadió Kim Kardashian asegurando la posibilidad de tener una segunda temporada aunque la primera se acaba de estrenar.

Además, le prometió a sus fanáticos que pronto conocerán todo sobre su nueva relación: “cómo nos conocimos y quién contactó a quién y cómo sucedió y todos los detalles que todos quieren saber. Definitivamente estoy abierta a hablar”.

“The Kardashians”, el nuevo reality para el emporio de Disney

Luego de anunciar el fin de “Keeping up with the Kardashians”, todos estaban a la expectativa del próximo proyecto en el que se embarcarían el clan más famoso de la televisión estadounidense.

Y es que en un principio dieron a entender que cada quién se ocuparía de proyectos diferentes, y no seguirían teniendo un reality, al menos no juntos.

Por lo que muchos fanáticos se sintieron aliviados cuando se dio a conocer que la vida de la hermanas Kardashian-Jenner seguiría siendo grabada para el disfrute de todos, aunque su transmisión sería a través de los servicio de streaming.

En territorio estadounidense, “The Kardashians” se emitirá en Hulu, mientras que para Latinoamérica se verá por el servicio Star+, y para el resto del mundo por Disney+.

De acuerdo con la matriarca de la familia, Kris Jenner, “The Kardashians” sería una continuación directa de su anterior reality. Es decir, que seguirían con la misma temática presentada en “Keeping up with the Kardashians”.

