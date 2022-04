Cicatrices, estrías y manchas: Kylie Jenner dio lecciones de amor propio al mostrar su cuerpo al natural

Es indudable que la célebre Kylie Jenner es toda una maestra cuando de amor propio se trata.

La famosa empresaria no teme mostrarse en público ni subir fotos en sus redes sociales dónde aparezca su piel al natural y sin ninguna clase de filtros.

Constantemente, demuestra que las cicatrices, estrías y manchas no afectan en nada su seguridad en sí misma.

Es por eso que en este artículo te enseñaremos algunos de los momentos donde Kylie decidió romper los tabúes de la belleza.

Una portada de revista al natural

Esta fue una de las ocasiones dónde la joven que se dio conocer en el inolvidable reality show “Keeping up with the Kardashians” demostró el amor por su cuerpo.

Kylie Jenner y su pareja, El rapero Travis Scott, posaron para la portada de la revista GQ.

Una imagen bastante sensual donde la joven se muestra de perfil sentada en el regazo de su amado mostrando sus imponentes curvas.

Sin embargo, la cicatriz de su rodilla fue el centro de atención.

Puede que a simple vista parezca un error de edición por parte de la revista, pero la realidad es que la influencer ha admitido que se siente orgullosa de su cicatriz.

Según su explicación durante una entrevista, la herida se la causó al jugar con su hermana a las escondidas cuando era niña.

Kylie Jenner se muestra orgullosa sin maquillaje

Como una de las empresarias más famosas del mundo de los cosméticos, Kylie se ha enfocado en el lema de: “Todo comienza por tu piel”.

La famosa fomenta, de esta manera, la naturalidad de nuestro rostro y que el maquillaje no es para esconder quién somos, si no realzar la belleza que ya tenemos.

Precisamente por esto, la influencer ha compartido en sus redes sociales fotografías de ella con muy poco o nada de maquillaje para mostrarle al mundo su verdadero ser.

Es así como ha dejado claro que, al igual que todas, es una mujer cuyo cutis también refleja granos y manchas de vez en cuando.

Todas podemos aprender lecciones de amor propio gracias a las enseñanzas que nos brindan mujeres empoderadas como Kylie Jenner.