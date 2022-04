Así reaccionaron todos los Montaner al nacimiento de la nueva integrante del clan

Luego de las especulaciones sobre el nacimiento de Índigo, la hija de Evaluna Montaner y Camilo, los padres primerizos confirmaron su llegada el pasado 9 de abril y las muestras de cariño no han parado de llegarles.

Los cantantes le dieron la bienvenida a su primera hija y fueron sus familiares los primeros en reaccionar en la publicación realizada en redes sociales, además, de sus distintas dedicatorias en sus cuentas.

Alegres, ansiosos y agradecidos, así se mostró cada uno de los integrantes del clan Montaner.

Como era de esperarse uno de los primeros en reaccionar fue Ricardo Montaner, quien más allá de poner su atención en el nacimiento de la nueva integrante de la familia, recordó a Evaluna cuando apenas era una niña y ahora se ha convertido en madre.

Por su cuenta en Twitter también hizo lo propio pero enfocando la mirada en los dichosos padres.

Los siguientes en aparecer fueron los dichosos hermanos Mau y Ricky quienes se mostraron extasiados y ansiosos por pasar más tiempo con su sobrina.

“¡Yo soy el tío favorito! Y puntoo. No paro de pensar en ella y en las ganas que tengo de verla otra vez. ¡Te amo Índigo!”, escribió Mau.

Mientras que Ricky la bautizó como su “gordita”.

Sara Escobar, esposa de Mau Montaner también dedicó unas palabras.

La esposa de Ricky Montaner, Stefania Roitman le hizo una bonita dedicatoria.

La abuela materna, Marlene Montaner no se quedó atrás y le dedicó una hermosa carta a su hija desde su cuenta de ‘El Hilo Rojo’.

“Nunca pensé que iba a ser una mamá tan activa como lo he sido, tan presente, por eso me sorprendió. Y creo que eso se genera, aún cuando lo hayas pensado muchas veces, en el instante en el que puedes ver por primera vez la cara de tu niño. En mi caso, esa primera vez fue con Ricky, pero me pasó lo mismo con Mau y con Evaluna, es decir, fue algo que sucedió con cada uno de mis hijos, se reanudó en cada parto, apenas vi sus caritas, lo único que pensé fue: ‘Yo quiero estar presente para ti. Quiero estar siempre’”, siguió.

— Marlene Montaner