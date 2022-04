Jennifer Lopez tiene el look casual más chic con jeans culotte y chaqueta de cuero rosa

La edad no es más que un número y no hay mejor prueba de esto que Jennifer Lopez. En cada una de sus apariciones, la estrella impresiona con su aspecto de treintañera a sus 52 años.

Así lo hizo al posar en una sesión de fotos para la campaña de Coach para el Día de las Madres con un estilismo moderno, elegante y sexy que con el que realzó su figura en forma.

Jennifer Lopez luce más joven que nunca en un outfit casual de Coach

A través de su perfil en Instagram, Jlo compartió el pasado jueves 7 de abril un par de imágenes para promocionar la nueva colección de la firma de la que es embajadora desde hace años.

En las imágenes, tomadas junto a un sofá marfil en un set gris, la intérprete de On the floor derrocha su juventud eterna en un look protagonizado por un par de jeans culotte azules.

Sus pantalones de mezclilla holgados y de cintura baja dejaban la vista una franja de sus calzoncillos rosa con print amarillo para darle un toque masculino al outfit informal.

Lopez los combinó con un crop top blanco con la palabra Coach estampada en negro con la que dejó a la vista su abdomen plano, el cual ha tonificado con una intensa rutina de ejercicios.

El ensamble se completó al agregar encima una chaqueta de cuero rosa vieja de silueta oversize, mangas anchas y cremallera frontal ideal para la transición entre el invierno y la primavera.

“Lo obtuve para (y de) mi mamá”, escribió la diva del Bronx al pie de una de las publicaciones que causaron furor entre sus más de 202 millones de seguidores en la red social.

En un post de la marca de moda, Jennifer posa con este mismo outfit total Coach, pero elevado con un bolso de cuero celeste con una correa corta y otra con eslabones de plástico multicolor.

Asimismo, se pudo apreciar en esta toma el calzado con el que remató el ensamble creado por sus estilistas, Rob Zangardi y Mariel Haenn: unas elegantes sandalias blancas destalonadas.

Por último, la apuesta de moda para la campaña se completó con un glamuroso beauty look, luciendo su melena miel perfectamente alisada y un maquillaje perlado que potenció su belleza.

Como era de esperarse, las fotos rápidamente se llenaron con miles de elogios hacia la beldad de la superestrella pop y lo fabuloso de su atuendo casual por parte de sus fieles fanáticos.