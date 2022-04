Wondermind, la plataforma de Selena Gomez para fortalecer la salud mental

Selena Gomez está ocupada grabando la segunda temporada de Only Murders left in the Building, su exitosa serie de comedia junto a Steve Martin, pero se tomó un tiempo para hablar sobre un proyecto muy cercano a su corazón: Wondermind, su página web para cuidar la salud mental.

Los cofundadores y codirectores ejecutivos de Wondermind son la madre de Gomez, Mandy Teefey, productora ejecutiva de 13 Reasons Why, y la cofundadora de Newsette, Daniella Pierson. Aunque abarcan tres generaciones (Gen Z, millennial y Gen X), se unieron por su pasión compartida por la salud mental, dice Pierson.

Selena Gomez presentó Wondermind, su página web en pro de la salud mental

“Cuando Daniella, mi madre y yo nos conectamos inicialmente sobre nuestros viajes individuales de salud mental, nos unimos por el hecho de que no hay recursos accesibles para las personas que luchan con su propia salud mental”, dijo Selena Gomez en una entrevista con InStyle. “También hablamos sobre lo diferente que es cada una de nuestras experiencias y los estigmas que cada uno de nosotros ha enfrentado, lo que nos hizo darnos cuenta de que no existe un enfoque único para la salud mental”.

En 2020, Gomez habló sobre su salud mental en una sesión de Instagram Live con Miley Cyrus, revelando que le diagnosticaron trastorno bipolar. Anteriormente habló sobre sus luchas con la ansiedad y la depresión, que explicó que eran efectos secundarios del lupus.

“Nuestro lema es que debe ver a un terapeuta; no reemplazamos a un terapeuta; sin embargo, al igual que en el estado físico, si tiene la suerte de tener un entrenador personal, no puede confiar en eso una vez al semana y piensas que vas a obtener estos increíbles resultados”, le dice Pierson a InStyle. “Es más o menos lo mismo con un terapeuta: cualquier buen terapeuta te dirá que tienes que hacer el trabajo intermedio”.

Esta “tarea”, o práctica diaria de cuidar su salud mental de manera pequeña pero impactante, es lo que los fundadores llaman “aptitud mental”. El ecosistema de Wondermind incluirá contenido y herramientas para la aptitud mental (por ejemplo, ejercicios diarios), así como un próximo podcast, examinado por expertos en salud mental.

“Creemos que ejercitar el cerebro y la salud mental es tan importante como ejercitar el cuerpo”, dice Gomez. ¿Cómo practica ella la aptitud mental? “Lo que realmente me ayuda es comunicarme con amigos o familiares para hablar sobre mis sentimientos, y también recomiendo hacer ejercicio: he estado haciendo muchas clases de ejercicios de alta intensidad, como el boxeo, ¡que me permite liberar mi energía!”.

