Las cuatro producciones más vistas en Netflix perfectas para un maratón de fin de semana

Cuando llega el fin de semana la mejor opción para descansar es maratonear con las series y películas más vistas de Netflix.

Con palomitas, snacks y bebidas comienza a armar tu lista con los nuevos estrenos que publica la plataforma de streaming.

Producciones más vistas en Netflix

Granizo

La película argentina protagonizada por Guillermo Francella, se ha posicionado entre los primeros puestos a solo una semana de su estreno, convirtiéndose en un fenómeno mundial.

La cinta se centra en Miguel Flores (Francella), un egocéntrico meteorólogo que luego de fallar un pronóstico, se refugia en su Córdoba natal para revincularse con una esencia perdida.

Bridgerton

La segunda entrega de la serie contó con muy buena receptividad entre los espectadores.

La producción creada por Shonda Rhimes, se coloca la corona de reina con casi 252 millones de horas de visualización, lo que la convierte en el título más visto en una semana en el listado de ficciones habladas en inglés.

De esta manera amenaza el el número histórico conseguido por Squid Game precisamente, con casi 572 millones.

Proyecto Adam

El filme no solo es uno de los últimos presentados por Ryan Reynolds sino que reúne nuevamente a Mark Ruffalo con Jennifer Garner.

Con casi 18 millones de horas de visualización escaló rapidamente como una de las favoritas ubicándose en el puesto 5, con 227 millones.

La burbuja

Esta nueva comedia de Judd Apatow, se mantiene en el puesto 2 con más de 12 millones de horas vistas.

Propuesta laboral

Las series coreanas siguen siendo de las más buscadas y esta ficción, que revisita de manera moderna e inteligente de la trama chica pobre-chico rico, lleva cuatro semanas firme en el primer puesto de producciones internacionales para televisión con 32,5 millones de horas de visualización.

Sin embargo, no es la única que destaca en el ranking de las producciones de Corea del Sur pues otros de los que están midiendo muy bien son Veinticinco veintiuno (Twenty-five Twenty-one), Tribunal de menores (Juvenile Justice), Las inclemencias del amor (Forecasting Love and Weather) y la serie de zombis Estamos muertos (All of Us Are Dead).