Chris Rock sufre un trastorno mental que le hizo reaccionar de esa manera luego de la cachetada

Si hay una imagen que le ha dado la vuelta al mundo y ha dividido gente durante las últimas semanas, es la de Will Smith abofeteando al comediante Chris Rock durante la reciente entrega de los premios Oscar 2022 y cuando ya la gente pensaba que todo estaba dicho, resulta que el comediante tiene una particular explicación para su reacción.

La situación que se vivió en vivo durante los Oscar ha dado de que hablar en todos los ámbitos, en las redes se han hecho todo tipo de comentarios al respecto, desde los que se vieron fuertemente ofendidos por el chiste de Rock, pasando por aquellos que condenan las acciones violentas de Smiths, hasta los que creen que su esposa, Jada Pinkett es la causa de todos sus problemas.

El particular trastorno mental que sufre Chris Rock y sería la causa de su particular reacción ante la cachetada de Will Smith

Lo cierto es que, las acciones de Will Smith no llegaron de gratis, el actor fue atacado por millones en las redes y hasta algunas celebridades se sintieron muy ofendidas por su decisión de utilizar la violencia en una situación como esa, llevándolo a renunciar a la academia e inclusive a entrar a una clínica de rehabilitación de forma voluntaria.

Una cosa que hizo que muchos quedaron rascándose la cabeza fue la reacción del comediante, quien se quedó totalmente en blanco y parecía no entender nada de lo que estaba pasando y ni siquiera saber dónde estaba parado, pues, parece que hay una respuesta científica para esto debido al trastorno mental con el que debe cargar Chris Rock.

La respuesta a todo esto está en unas declaraciones que Rock dio en 2020, donde explica que sufre de un trastorno que le hace no entender la comunicación no verbal, quizás por eso vimos cómo continuó con el guión como si nada hubiese pasado. Se trataría de un trastorno del aprendizaje, el cual lo ha afectado a lo largo de sus varias décadas de trayectoria.

De acuerdo al también actor, desde muy pequeño se le ha dificultado cualquier tipo de comunicación que no implique el uso de palabras, debido a que es incapaz de interpretar o entender cualquier tipo de signo o gesto no verbal por lo que, no se toma las cosas de forma literal o, simplemente no entiende nada de lo que sucede.

Con respecto a esto comentó “Por cierto, todas estas cosas son geniales para escribir chistes, pero no son geniales para las relaciones personales” dejando claro que esto le ha afectado en gran medida en su vida privada, pero, con el tiempo ha sabido manejarlo. La cosa es que, nadie lo habría estado preparado para lo que sucedió durante la entrega de los premios Oscar.

Chris Rock se sincera y habla sobre como su trastorno mental y su fama no le han hecho las cosas fáciles en la vida

Además de esto, el actor aprovechó para hablar un poco sobre cómo sobrevivir en el mundo de la farándula y el espectáculo sufriendo de tal condición “Siempre lo he asociado a ser famoso. Cada vez que alguien me respondía de una forma negativa, pensaba ‘da igual’”. Pero, de acuerdo con el comediante, esto llegó a cambiar.

Según Rock, pensaba que las personas reaccionaban de cierta forma, pero acabó dándose cuenta que era él quien no entendía “pensaba ‘da igual, están respondiendo así a algo que tiene que ver con quién creen que soy’. Ahora me doy cuenta de que era yo”.

