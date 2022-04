Pepe Aguilar posa junto a sus hijas y demuestra la importancia de apoyar a sus hijos

Si algo ha remarcado la Dinastía Aguilar a lo largo de los años ha sido su gran vínculo, amor y apoyo como familia.

En medio de las críticas que enfrenta Ángela Aguilar y tras mostrarse afectada por las fotografías filtradas junto al productor Gussy Lau, 15 años mayor que ella, su padre y su familia la han respaldado plenamente.

Pepe Aguilar y sus hijos se reunieron para celebrar el cumpleaños de Aneliz y compartieron el compartir en redes sociales probando que los comentarios negativos no los dividirá.

El intérprete se ha encargado de ser un padre presente en la vida de sus hijos además de guiarlos, acompañarlos y apoyarlos a cumplir sus sueños.

De esta manera, ha dado lecciones de padre al demostrar que en momentos de crisis lo más importante es estar al lado de los hijos y guiarlos para encontrar soluciones dentro del hogar.

Durante la celebración, posaron felices y se pudo ver Aneliz con su pastel de cumpleaños, el cual era de dos pisos y estaba cubierto de fondant negro.

Ángela tampoco tardó en felicitar a su hermana y compartió una serie de stories donde se puede ver compartiendo con su hermana: desde una ida al gimnasio hasta las dos en una fiesta.

En una de sus publicaciones se observa a su hermana y a Pepe Aguilar riendo en un sillón.

El festejo se dio en medio del escándalo que enfrenta la intérprete de ‘Ahí donde me ven’, incluso la noche del pasado jueves subió a sus redes sociales un vídeo en el que expresó como esta situación le afectó no sólo a nivel personal, sino profesional.

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma...Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran...Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, denunció en un clip.

— Ángela Aguilar