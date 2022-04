“Padre no es el que engendra, sino el que cría”: Famosos que se hicieron cargo de los hijos de sus parejas como si fueran suyos

Al igual que las personas convencionales, varios famosos han demostrado que para ser un verdadero padre o madre no se necesitan compartir los genes, porque “padre no es el que engendra, sino el que cría”.

Famosos que educaron y dieron cariño a los hijos de sus parejas como si fueran propios

Te compartimos algunos nombres de famosos que han educado y brindado amor a sus hijastros como si fueran suyos.

Ana Bárbara

Tras la muerte de Mariana Levy, “El Pirru” volvió a unirse en matrimonio, pero en esta ocasión lo hizo con la intérprete de música regional mexicana, Ana Bárbara, de quien tiempo después se divorció.

Sin embargo, esto no ha sido un obstáculo para que la cantante haya establecido un vínculo tan fuerte con los hijos de su ex y pueda demostrar que para ser una verdadera madre no es necesario compartir los genes.

Y lo ha hecho tan bien, que hasta la actualidad mantiene una excelente relación con Paula y José Emilio Levy, pues muestra de ello, son las últimas declaraciones que ha hecho el hijo menor de Mariana y José María al programa “Ventaneando”, donde aseguró que la intérprete de “Bandido” siempre ha estado para él y que la considera como una segunda madre.

Salma Hayek

La actriz mexicana se casó con el empresario de origen francés, Francois-Henri Pinault, quien es el actual presidente de un conglomerado de marcas de lujo como Gucci, Balenciaga e Yves Saint Laurent, y es considerado como uno de los hombres más ricos del mundo.

Al momento de unirse con Salma, él ya tenía tres hijos: Augustin James Evangelista, Mathilde Pinault, François Pinault, fruto de relaciones pasadas y que la mexicana bien ha adoptado como suyos.

Ha sido muy común captar a la protagonista de “Frida” con Mathilde conviviendo en pasarelas, comiendo tacos y hasta disfrutar de vacaciones juntas.

Antonio Banderas y Melanie Griffith

Antonio Banderas al ser pareja de Melanie Griffith se encargó de criar a los dos hijos con los que ya contaba su esposa: Alexander y Dakota, además de educar a la hija que concibieron juntos llamada Stella.

Dakota Johnson, mejor recordada por su rol de Anastasia Steele en Fifty Shades, ha revelado en distintas ocasiones que el actor de origen español fue esa figura paterna para ella y es notable, ya que le ha dedicado emotivas palabras durante sus entrevistas e incluso fue quien le entregó un galardón a su padrastro.

Georgina Rodríguez

Fue en 2017 cuando el astro del futbol, Cristiano Ronaldo formalizó su relación con la modelo aún cuando ya contaba con tres pequeños en su familia.

El delantero del Manchester United es padre de cuatro menores actualmente: Cristiano Jr. (11 años), los gemelos Eva y Mateo, Alana (quienes nacieron en 2017) y, se encuentra a la espera de la llegada de unos mellizos con Georgina, quien dio a conocer su embarazo en octubre del año pasado.

Al dar a conocer la noticia, el jugador no podía esconder su felicidad, pues los pequeños que nacerán en los próximos meses van a aumentar el cariño y diversión a esta gran familia.

A pesar de que Georgina no es la madre biológica de tres de los niños mayores, en su documental “Soy Georgina”, se puede constatar que realmente le importan y los ama, por lo cuál, eso podría tener más valor que los genes.