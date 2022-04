No fue solo Sasha Sokol, revelan nueva víctima de Luis de Llano

La cantante Alejandra Ávalos se pronunció recientemente sobre la denuncia de Sasha Sokol en contra de Luis de Llano y mencionó que ella no habría sido la única menor que cayó en sus manos.

Durante una entrevista con Gaby Bazán en Fusión Radio, contó que una de sus primas se casó con Luis luego de conocerlo cuando también tenía 14 años o menos.

Sus declaraciones revelan que el mánager habría incurrido en varias oportunidades en prácticas que van en contra de la integridad de los adolescentes al mantener relaciones aun siendo mucho mayor que ellas.

Al igual que la relación de Sasha, su prima contó con el aval de su familia y aunque prefirió no juzgar, estima que los adultos que las rodearon jugaron un papel muy importante en estos supuestos abusos.

“Ella (la prima) tuvo una relación de muchos años con Luis desde muy chica y eso también fue aprobado por sus propios padres. Entonces si los padres, en algún momento, te dan un consentimiento y tu como adolescente te empeñas en hacer una relación con alguien y crees que es lo mejor para ti, y tu familia te deja, bueno, pues no hay nada que juzgar”, consideró.

Por otra parte, dijo no comprender la manera en que la sociedad ha permitido las relaciones amorosas entre mayores y menores de edad.

“Así es la historia y la realidad de todos, porque en aquella época entonces yo me acuerdo que todavía no existía lo de determinar que a cierta edad los menores era un delito”, sostuvo.

Aunque la cantante apoya plenamente la denuncia de su colega contra Luis, reconoció que fue beneficiada por el productor, ya que la impulsó en su carrera al participar en obras como ‘Jesucristo superestrella’.

Alejandra recordó otros casos de famosos que, a pesar de ser menores de edad anduvieron con adultos, entre ellos Luis Miguel, Erika Buenfil y Salma Hayek.

“O sea, yo me acuerdo que en esas épocas no existía eso. Si andaba Luis Miguel con una Lucía Méndez no era mal visto, nadie hablaba de que era una pederasta la señora, o que se merecía la cárcel. Erika Buenfil andaba con el señor Víctor Hugo O’Farril y Erika era menor de edad. Salma empezó una relación con el señor Víctor Hugo O’Farril, y lo mismo, era menor de edad”, dijo.

— Alejandra Ávalos