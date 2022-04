Lindsay Lohan habla de ‘Mean Girls’ y revela algunos detalles que no sabías

“Mean Girls” Foto: Facebook Mean Girls

Lindsay Lohan fue una de las actrices más populares al inicio del nuevo mileno. La exestrella de Disney es recordada por, además de sus escándalos tras salir de la casa del ratón, por protagonizar grandes cintas como Juego de Gemelas o Viernes de Locos.

Dentro de esas granes cintas en las que Lohan brilló, la primera es sin duda Mean Girls, del 2004. La comedia adolescente es un icóno del cine de los 2000s y de las historias de empoderamiento femenino y sirvió para catapultar a Lohan a la cima de la fama en aquel entonces.

Ahora, con ya 35 años, la actriz se muestra madura y más tranquila que en su juventud, recordando esa epoca durante una reciente entrevista con Vanity Fair.

Quería interpretar a Regina

En el video, la actriz repasa algunos de sus looks más iconicos en aquel momento, y revela un dato sobre Mean Girls que nadie sabía, y es que ella quería el papel de Rachel McAdams, Regina George.

“La historia detrás de mí interpretando a Cady en Mean Girls es realmente desconocida para mucha gente. Quería interpretar a Regina porque acababa de salir de Un Viernes de Locos, y ahora realmente quería interpretar a una chica bonita y normal y quería tener un tipo de papel diferente al de la adolescente dañada otra vez. Mark Waters, el director, insistió en que yo interpretara a Cady y también Tina [Fey]. Dijeron: ‘No, no, no, eres adorable, tienes que interpretar a Cady’. Así que estaba tan ansiosa por entrar en la parte de transición que dije, ‘OK, vayamos a la parte bonita de Cady’”, contó la también empresaria.

La actriz también reveló que a pesar de no querer el personaje de Cady desde el inicio, después se sintió aliviada por el estilo de vestimenta que esta tenía. “Yo podía estar más relajada y todo el mundo estaba celoso de que yo pudiera usar zapatos deportivos y ellas no.”