Famosas muestran sororidad por Ángela Aguilar luego de sus fotos filtradas

Desde que Ángela Aguilar inició su carrera como cantante ha mantenido una conducta intachable y ha trabajo arduamente para conseguir su sueño y mantener el legado artístico de su familia.

Recientemente, quedó expuesta ante las críticas, luego de filtrarse unas fotografías junto al compositor Gussy Lau, con quien al parecer mantiene una relación, a pesar de que este es 15 años mayor que ella.

La hija de Pepe Aguilar se mostró vulnerable por la publicación y más de una famosa mostró sororidad al apoyarla.

Las palabras de tristeza de la joven cantante causaron indignación en algunos artistas, que rechazaron la manera en la que intentan dañar su imagen.

Una de ellas ha sido Ana Bárbara, amiga de la familia, pero también compositora de algunos temas de Ángela como el éxito “En realidad”.

La cantautora Amandititita, no se quedó atrás y le hizo saber que no está sola.

“Te respeto, te admiro muchísimo, te respaldo. No sé qué pasó, pero estoy segura que no tienes que explicar nada, solo vivir, y extender esa luz en un mundo duro. Te amamos”, comentó.

Ángela ha contado con el apoyo de su familia y uno de los comentarios que más ha resaltado ha sido el de su prima Majo Aguilar quien le dijo que no debe de estar apenada con nadie, mucho menos con su familia, pues no hizo nada malo.

“TODAS las mujeres merecemos vivir nuestra vida como lo queramos hacer, nadie tiene por qué juzgarnos. Eso sí, qué gacho que salió a la luz algo que querías mantener en tu vida privada, no tenía por qué pasar, pero tú eres una voz muy poderosa para MUCHA gente y NO tienes por qué disculparte de VIVIR. Siempre te he visto fuerte y grande, y eso eres. Te quiero, a seguirla rompiendo”, apoyó.

— Majo Aguilar