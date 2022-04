Curiosidades que debes conocer sobre ‘El habitante’, la película de terror de Netflix

La película de terror y suspenso ‘El habitante’ está causando furor en Netflix. Todo ello debido a la trama que está repleta de suspenso, tensión y situaciones insospechadas con las que el público ha quedado atónito, pues sus escenas son muy impactantes e inesperadas.

Esto ha hecho que, esta producción que originalmente fue estrenada en 2018, tenga un real impacto sobre la audiencia que ama la combinación de géneros que van desde el drama, la acción, el suspenso y terror. Y es que aquí encontrarás una gran cantidad de momentos que te sorprenderán, ya que nunca se sabe qué pasará luego. Además, la trama es muy compleja y contiene elementos muy enriquecedores en cuanto a argumentos y desenlaces inesperados.

De ahí que desde su estreno en la plataforma streaming no ha parado de generar buenos comentarios de parte del público que ha podido disfrutar de esta historia que se basa en un grupo de hermanas que descubren en el sótano de la casa de un respetado senador a una chica que está amarrada en una silla y con signos de maltrato.

Curiosidades que debes conocer sobre ‘El habitante’

Pero lo que estas chicas desconocen de ‘El habitante’ es que se trata de una jovencita que es poseída y le han realizado diversos exorcismos que no le han servido de mucho, pues al parecer no es uno, sino varios espíritus los que se han apoderado de ella, le perturban y no dejan que viva una vida tranquila, pero lo peor está por suceder una vez que se conoce este terrible secreto de este gobernante que ha preferido ocultar esta eventualidad que ronda en su núcleo familiar.

La sinopsis revela lo siguiente: “Tres hermanas entran a la casa de un senador con la intención de robar dinero obtenido a base de sobornos, pero, una vez dentro, comienzan a escuchar extraños gritos provenientes del sótano. Atada a una cama, las hermanas encuentran a la hija parapléjica del senador con síntomas de haber sido torturada. Las buenas intenciones pueden salir caras, ya que la niña está poseída por un demonio”. A partir de aquí se desatan una serie de episodios que te dejarán sin aliento.

Pero, si eres uno de los que se ha quedado atónito con esta producción, no dejes de ver algunas curiosidades que rondan sobre esta producción que promete seguir aterrorizando al público:

Se tenían pensado otros escenarios: Originalmente los realizadores de esta película tenían previsto grabar gran parte de las escenas más espeluznante en exteriores, pero luego se dieron cuenta que un sótano era el lugar ideal para generar más tensión, miedo y la sensación de que no se sabe qué pasará luego.

Es una película que lleva un claro mensajes a tres instituciones: La familia, la iglesia y los gobernantes son duramente golpeados en ella, pues la intención es generar una reflexión sobre estos aspectos que son los que suelen transformar y crear una mejor sociedad.

Características de la protagonista: Al momento de realizar el casting de selección de la niña que haría el papel de poseída, los realizadores buscaban chicas que tuvieran un semblante pálido, casi enfermizo para no tener que abusar del maquillaje ni otros efectos que le dieran más dramatismo a este personaje. Pero, fue finalmente Natasha Cubría quien contaba con el semblante que ellos deseaban.