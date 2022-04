“Propuesta laboral’, el drama coreano que se ha robado el corazón de todos en Netflix

Las series coreanas, mejor conocidas como “k-dramas” o “doramas” sin duda llegaron para quedarse. Y es que Netflix se ha encargado de agregar a su catálogo los mejores títulos que ya han acaparado los primeros lugares.

La mayoría de estos van a la par de los estrenos en Corea del Sur así que es un buen momento para adentrarte en la selección que tiene la plataforma de streaming.

En las últimas semanas, “Business Proposal” se ha convertido en todo un tema de conversación por su trama llena de romance y situaciones cómicas.

Business Proposal

La historia gira en torno a Shin Ha Ri, una mujer soltera que trabaja para una importante empresa. Ella está enamorada de un amigo pero se entera de que tiene novia. En medio de esta sacudida, Shin conoce a Jin Young Seo, que es hija de una familia adinerada y que le pide tomar su lugar en una cita a ciegas (e incluso le ofrece algo de dinero por ello).

Un poco escéptica de la situación, Shin acepta la oferta de su nueva amiga, tomando su identidad con la intención de ser rechazada por su cita. SIn embargo, al tenerlo de frente, la protagonista queda impactada ya que el sujeto en cuestión se trata de Kang Tae Moo, el director general de la empresa en la que trabaja.

Business Proposal

La sorpresa es que al parecer Kang se encuentra en la misma situación que Jin ya que también estaba obligado a aparecerse en dicha cita, que su abuelo le organizó. Y es que según la tradición, Kang debe casarse para mantener un buen estatus.

La protagonista es Kim Se Jeong, quien es una cantante, actriz y compositora surcoreana, muy querida. Además de “Propuesta de negocios”, también ha participado en las serie School 2017 (2017) y The Uncanny Counter (2020-2021).

Ahn Hyo Seob interpreta a Kang y es un actor y cantante surcoreano-canadiense conocido por su participación en series comoThree Color Fantasy – Queen of the Ring, Mischievous Detectives, Lovers of the Red Sky, Romantic Doctor, Teacher Kim 2 y 30 but 17, entre muchas otras.

Otros títulos que puedes ver en Amazon

Las historias son encantadoras, con personajes entrañables y una estética que nos envuelve de principio a fin. Puedes encontrar desde dramas históricos en los que podrás ver vestuarios de épocas antiguas impresionantes hasta aquellos que están llenos de lecciones de amor y superación personal.

El idioma no es ningún problema ya que estas series cuentan con subtitulos y doblaje en diferentes idiomas.

Si quieres ver otro dorama del estilo, o que también tiene que ver con romances en el mundo ejecutivo, no te pierdas What’s Wrong with Secretary Kim? (¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?), también disponible en Netflix.

What's Wrong with Secretary Kim

Se trata de una serie de 2019 protagonizada por Park Seo-joon y Park Min-young. Lee Young-joon (interpretado por Park Seo-joon) es el vicepresidente de una importante empresa en Corea del Sur. Sin embargo, su mundo da un giro de 180° cuando la secretaria, Kim Mi-so (Park Min-young), anuncia que renunciará después de trabajar para él durante años. Él hará todo lo posible para evitar que ella se vaya lo cual desata una serie de eventos que los lleva a enamorarse.