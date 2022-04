Por más que lo niegue, Epa Colombia no pudo ocultar la tusa por Diana Celis

A pocas horas de haber dicho que no estaba arrepentida de terminar su relación con la futbolista Diana Celis, Epa Colombia se dejó ver en un momento de mucha nostalgia, e incluso llorando, mientras escuchaba una canción de Ana Gabriel.

Luego de varios años como pareja, la vendedora de keratinas decidió poner fin a su historia con la joven deportista. Los usuarios en redes sociales la calificaron de injusta y afirmaron que el comportamiento que estaba asumiendo hacia ella no era el correcto.

Y si bien ha negado que sigue enamorada de ella o que ya es un amor del pasado, lo cierto es que Epa Colombia tiene la tusa encendida. Al menos así lo demostró en una de sus historias más recientes.

Epa Colombia apareció llorando y en redes afirman que es por Diana Celis

Con lágrimas en los ojos, sosteniendo una bebida que no se aprecia del todo y escuchando el tema Mi Talismán, de la famosa cantante Ana Gabriel, la creadora de contenido mostró una imagen llena de mucha tristeza.

“Vuelve, quiero estar contigo. Ven y calma esta ansiedad. Vuelve y sálvame que muero, en esta soledad que roba el valor a mi vivir”, es el extracto de la canción que se escucha durante el video de Epa Colombia. La cuenta @rastreandofamosos, dedicada a la farándula colombiana, tomó el material y lo publicó.

Las reacciones de los usuarios fueron instantáneas y la mayoría asegura que su tusa es por Diana Celis.

“Se dio cuenta que la nueva novia la quiere por plata”, “extrañando a Celos (Celis)”, “ojalá Diana ni le pare bolas”, “puro show”, “Celis era su polo a Tierra y habló mal hasta de su vida íntima” y “ella es la mamá del drama”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas.

Recordemos también que recientemente presentó a una de sus amigas, Karol Samantha, como su nueva novia. Hace algunas horas también le consultaron con quién asistiría al matrimonio de Andrea Valdiri con Felipe Saruma, dejando una respuesta que ahora luce contradictoria.

“¿Para qué te digo? ¿para que me sigas tratando mal? ¿para que me sigas juzgando?”, son las preguntas con las que Epa Colombia inició su respuesta. Sin embargo, dejó claro que no está arrepentida de haber terminado su relación con Diana Celis.

“Yo no me podía seguir engañando, entonces amiga, tienes que darme la oportunidad de conocer nuevos amores. Mira que Andrea pasó por cinco y yo voy por el segundo”, expresó la famosa, quien realmente se llama Daneidy Barrera.

Diana Celis aclara que sigue soltera

Recientemente saltó el rumor de que podría estar emparejada con otra deportista. Y es que Diana Celis apareció “bailando” junto a una compañera y debido a la letra de la canción parecía estar enviando un claro mensaje a Epa Colombia.

Además, señalaba a la chica con quien estaba, como si se tratase de haber encontrado a alguien nuevo en su vida.

Sin embargo, la propia joven decidió pronunciarse para aclarar que sigue soltera y en proceso de sanar su corazón.

“Quiero contarles que estoy soltera, que no tengo absolutamente a nadie y que no me interesa estar con alguien”, partió diciendo en un video que publicó en sus redes sociales.

Asimismo, aclaró que subir contenido en sus plataformas personales “no significa que tenga ya a otra persona o novia”.

Y dejó un mensaje que sí fue directo al hecho de haber terminado su relación con Epa Colombia, luego de 6 años. “Uno no sana tan rápido y en este momento estoy concentrada en sanar en todo ámbito de mi vida”, aseguró Celis.